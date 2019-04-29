Андрей Назаров: «Крым – это новое Монако, только в десять тысяч раз больше»

- Андрей Геннадьевич, чем запомнится участникам 5-й Ялтинский международный экономический форум?

- Была поставлена задача – вывести юбилейный форум на уровень, где не останется никаких сомнений, что это одно из самых ярких международных событий в ежегодном календаре деловых мероприятий. И эта задача выполнена. Присутствие 4,5 тысяч людей из 89 стран говорит о том, что каждый год интерес к России и к нашему мероприятию в Крыму растет. Наверное, количество СМИ, которые были аккредитованы на форуме (более ста СМИ, 615 журналистов из 40 стран мира) - лишнее тому подтверждение.

- Оправдались ли ваши ожидания?

- Мы считали, что 3 тысячи участников – это достаточно комфортная норма для участия на этой площадке (инфраструктура больше не позволяет). Накануне форума мы подвели итоги, получилось 4 с небольшим тысячи участников, включая журналистов – в полтора раза больше, чем мы ожидали. Это показатель интереса к нам. Хотя санкции против России не отменяли и давление на многих участников производилось колоссальное, юбилейный форум удался. Представители правительства РФ и регионов уже отметили, что это один из лучших форумов в России, а может, и в мире.

- Сложно было привлечь иностранных участников?

- Когда мы готовили первый форум, у нас были опасения, как иностранные участники отреагируют на то, что это международное событие проводится в Крыму - в Ялте. Но уже первый форум показал, что присутствие представителей 12 стран мира говорит о высоком интересе к российскому Крыму и к тем событиям, которые здесь произошли. Многие хотели бы своими глазами увидеть настроения людей. Это некая народная дипломатия, когда люди приезжают, сами видят и потом все рассказывают пересказывают друг другу, а потом предлагают принять декларации за отмену санкций и в поддержку российского Крыма. Давление МИД некоторых стран кого-то остановило от участия в форуме, но сам процесс развития форума не остановить. Здесь важна не только площадка, но и сам контент – обсуждаются такие вопросы, которые на других форумах вряд ли выносятся в повестку.

Главный вопрос нынешнего форума – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность» - для нас нет сомнений, что мир изменился после событий 2014 года, когда крымчане приняли решение воссоединиться с Российской Федерацией. Казалось бы, они думали только о своей безопасности, но, с другой стороны, это принцип домино: после этого сразу пошли события, которые стали менять мир. На юбилейном форуме мы посвятили главное пленарное заседание осмыслению этого события. Затем экономика России стала перестраиваться, понимая, что надо быть независимой – началось импортозамещение и так далее.

- Перейдем к экономическим вопросам. Скоро ли наступят времена, когда западные инвесторы не будут бояться приходить в российский Крым?

- Первая пятилетка прошла под знаком наступления новой мировой реальности. А теперь крымчане двигаются от крымской весны к крымской мечте: если крымская весна изменила мир, то крымская мечта – это показатель того, когда весь мир станет нормальным, без двойных стандартов. И тогда будут отменены антироссийские санкции, тогда все признают Крым и тогда в Крым будут летать прямые рейсы из других стран. И вот с этого момента любой инвестор, понимая, что Крым – уникальная территория, сможет сюда инвестировать. Отмеряя время пятилетками, я уверен, к концу второй пятилетки на десятом юбилейном Ялтинском международно-экономическом форуме мы будем свидетелями того, что в Крыму выстроится очередь из инвесторов.

Я не сомневаюсь, что Крым – это новое Монако, только в десять тысяч раз больше. Значит, в десять тысяч раз больше людей смогут здесь получить возможность жить, развиваться, инвестировать. Именно российский Крым обладает этим уникальным потенциалом. Сегодня Российская Федерация дает возможность Крыму догнать российские регионы инфраструктурно. Потому что отставание здесь колоссальное: не было ни дорог, ни моста, ни аэропорта, ни институтов жизнеобеспечения. Теперь они либо уже есть, либо будут в ближайшее время.

- На форуме вы выступили с предложением разработать инвестиционную программу, участие в которой подразумевало бы возможность получения российского гражданства для иностранных бизнесменов.

- Здесь нет никакого пиара - мы постоянно анализируем, чего не хватает в нашей стране для того, чтобы инвесторы двигались в большем количестве и с большей скоростью в сторону Российской Федерации. От меня поступило предложение ввести электронные визы. К примеру, я - зарубежный инвестор и решил приехать в Россию, у меня есть понимание своих интересов здесь. Я подтверждаю, что у меня есть финансовая обеспеченность, и было бы логично дать мне возможность приехать в Россию и спокойно находиться здесь то время, которое мне необходимо для принятия решения, инвестировать или нет.

Многие страны мира предоставляют гражданство, если произведена определенная сумма инвестиций. Так и в Россию иностранные бизнесмены привезут деньги, технологии, желание работать и новые рабочие места. Надо создать институт получения гражданства при условии определенной суммы инвестиций в нашу страну. Это несложные, но важные механизмы, которые дают возможность для притока постоянных инвесторов.

- Что говорят участники форума?

- Когда мы были в Сирии, там царили такие настроения: где Российская Федерация, мы вас давно ждем, мы хотим с вами работать. Процесс уже начат: это и Крымско-сирийский торговый дом, задача которого – наполнять эту повестку, смотреть, какие ниши свободны, работать над этим, и судоходная компания. Крым – ближайшая точка от России до Сирии, надо этим воспользоваться.

По поводу Африки. По решению президента России, в этом году Африке посвящена российская повестка. В свое время Советский Союз там присутствовал, потом наступила большая пауза, когда нас не было. Но африканские страны тяготеют к России и хотели бы взаимодействовать и развивать партнерство. Они мечтают получить российских инвесторов, а многие российские инвесторы хотели бы в африканских странах строить бизнес.

- Повышенный интерес к России есть у бизнесменов из Индии - и наоборот: у индийских бизнесменов к нам.

- Это так. Индия и Китай – это наиболее крупные страны как для наших инвестиций, так и получения инвестиций с их стороны. И Европа.