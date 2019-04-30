А в Подмосковье в бой пошли клещи...

По статистике, 95% укусов клещей приходится на Подмосковье. И лишь 5% - на столичные лесопарки. Клещи в этом году появились с первыми теплыми деньками - в конце марта - начале апреля. В это время кровососы больше представляли опасность для животных, но уже сейчас не прочь вцепиться и в человека.

- Как правило, число укусов увеличивается при температуре +20 градусов и 80-процентной влажности, - рассказала «КП» ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань. - Люди выезжают на природу и во время пикников сидят на земле. А клещи, как мы знаем, высоко не забираются и обитают как раз рядом с человеком. Сейчас - при температуре +8 - особо не посидишь. Все-таки еще холодно. Но тем не менее в разных районах Подмосковья уже зафиксировано несколько случаев укусов. В целом ситуация обычная. Какого-то грандиозного нашествия клещей не наблюдается.

В Роспотребнадзоре советуют при походе в лес надевать одежду, которая закрывает и ноги и руки, брать с собой специальный аэрозоль и обрабатывать им открытые участки тела.

«После прогулки нужно осмотреть не только самого себя, но и вещи, сумки, - говорится в памятке ведомства. - В случае укуса клеща следует снять в ближайшем травмпункте, после чего отдать на исследование в лабораторию».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если вы не привиты и вас укусил клещ, следует как можно быстрее пройти серопрофилактику (введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита не позднее 4-го дня после присасывания).

Сделать это можно:

взрослым - в приемном отделении ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ» (8-я улица Соколиной Горы, 15, станция метро «Соколиная Гора»), телефон для справок 8 (495) 365-19-28;

детям - в ГБУЗ «Детская клиническая больница № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» (улица Садовая-Кудринская, 15, станция метро «Баррикадная»), телефон для справок 8 (499) 254-34-30.

В Москве также есть больницы и клиники, где можно поставить иммуноглобулин платно:

Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов (ГИСК им. Л. А. Тарасевича) - переулок Сивцев Вражек, 41, станция метро «Смоленская»; ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН - улица Гамалеи, 18, станция метро «Щукинская»;

«МЕДЭП. Центр иммунопрофилактики» - Кутузовский проспект, 33, станция метро «Кутузовская»;

American clinic - Грохольский переулок, 31, станция метро «Комсомольская».

Где в Москве и области можно сделать анализ клеща или крови?

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» - Графский переулок, 4/9 (станция метро «Алексеевская»), и Варшавское шоссе, 19а (станция метро «Верхние Котлы»). Прием с 9.00 до 15.30 ежедневно по рабочим дням. Исследование проводят на 2 инфекции (клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз) и на 4 (клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), ГАЧ, МЭЧ);

лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» - Мытищи, улица Семашко, 2. Режим работы: пн. - пт., с 9.00 до 15.00; сб., вс. - выходные. Исследование клещей и крови проводят на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз.