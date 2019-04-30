Ушла в отрыв: Вера Брежнева на горячей вечеринке станцевала на столе

Вера Брежнева на сцене и в клипах часто предстает в романтических образах. Но не будем забывать, что за плечами у певицы – многолетний опыт работы в самой сексуальной отечественной группе «ВИА Гра». На днях Вера вспомнила свое «боевое» прошлое на закрытой вечеринке в Киеве, куда она прилетела на день рождения подруги. Судя по всему, на празднике Брежнева была одна, без своего мужа Константина Меладзе. В какой-то момент вечеринка стала настолько горячей, что Вера… станцевала на столе!

В этот день Брежнева и ее друзья были приглашены на праздник к киевской бизнес-леди – основательнице салона красоты G Bar Сабине Мусиной. Сначала Брежнева, Мусина и еще одна звездная гостья - певица Надя Дорофеева – изображали "бриллиантовый" состав трио «ВИА Гра» - черненькая, беленькая и рыженькая.

В начале праздника Вера Брежнева, именинница Сабина Мусина и певица Надя Дорофеева изображали группу "ВИА Гра". Фото: кадр видео.

Но чем больше алкоголя, тем праздник становился все зажигательней. В какой-то момент Вера и Надя взобрались на стол иустроили танцевальный «баттл». В танце Брежнева даже легла на стол, предоставив партнерше возможность лидировать в их дуэте. Видеоролик горячих танцев Веры Брежневой на столе выложили в Инстаграм ее друзья.

В разгар веселья Вера и ее подруга устроили танцы на столе. Фото: кадр видео.

- Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик, - пошутила в Инстаграме именинница Сабина Мусина.

Привела ли она свою угрозу в исполнение, и как к танцам супруги отнесся композитор Константин Меладзе, неизвестно. Впрочем, продюсер не раз рассказывал в интервью, что во всем доверяет своей красавице жене. 37-летняя певица и ее 55-летний муж очень счастливы вместе.

Танцы Веры и Нади выложили в соцсети. Фото: Инстаграм.

- Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные, - рассказывал Меладзе в одном из интервью. - Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям.

По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

- До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, - признался композитор.

Девушки ушли в отрыв. Фото: Инстаграм.

А на вопрос: как он относится к тому, что Вере уже не в первый раз присуждают звание самой сексуальной женщины страны, Меладзе отвечает:

- Я тихо радуюсь за Веру, радуюсь уже давно, так что начинаю потихоньку привыкать.

Напомним, слухи о том, что одну из самых красивых певиц отечественной эстрады и известного продюсера связывают не только рабочие отношения, ходили много лет подряд. Меладзе и Брежнева много лет скрывали свои отношения, ведь они оба были несвободны. В 2014 году Константин Меладзе развёлся со своей супругой Яной. А в октябре 2015 года состоялась свадьба Брежневой и Меладзе в итальянской Тоскане, в городке Форте-дей-Марми. Пару расписал лично мэр города Умберто Буратти.