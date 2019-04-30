Индийские военные сфотографировали следы йети в Гималаях

Индийские военные, осваивавшие альпинистские навыки в Гималаях, сфотографировали загадочные следы. Сообщение об этом появилось 29 апреля 2019 года в твиттере армии Индии.

Сообщение в твиттере индийской армии.

Военные полагают, что следы оставил йети - «снежный человек», как называют это мохнатое существо у нас в России.

След гималайского гиганта.

Йети ходил "по гималайски", ставя ноги одну перед другой. Как манекенщица на подиуме.

Следы, обнаруженные в парке Макалу-Барун, ведут куда-то к горным вершинам.

Следы огромные — якобы 32 на 15 дюймов. Это более 80 сантиметров в длину и почти 40 сантиметров в ширину. Обнаружены были 9 апреля 2019 года в Национальном парке Макалу-Барун» около базового лагеря Макалу, где, если верить военным, йети однажды даже попадался на глаза.

Участники похода в Гималаи.

Судя по следам, существо было огромным — под 4 метра. А то и выше. Однако криптозоологи - специалисты по йети — сомневаются. Подозревают, что индийские военные что-то напутали с измерениями. О «снежных людях» с 80-сантиметровыми ступнями никто никогда не докладывал.

Ступня у йетти огромная, но не 80-сантиметровая.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Национальный парк Макалу-Барун в непальских Гималаях был основан в 1992 году. Тянется от парка Сагарматха примерно на 66 километров, занимает площадь 1500 квадратных километров и входит в природоохранную зону «Священный гималайский пейзаж» (Sacred Himalayan Landscape).

На территории парка находится дна из высочайших вершин мира.

Йети, если он и в самом деле водится в Гималаях, в парке спокойно. Есть, где погулять, вдали от посторонних глаз.

На территории парка Макалу-Барун находится горная вершина Макалу высотой 8463 метра.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Три года назад йети оставил цепочку следов высоко в горах Бутана

Три года назад на следы йети наткнулся британский следопыт Стив Берри (Steve Berry) - сфотографировал их на склоне высочайшей из непокоренных гор мира - Канкар-Пунсум.

Канкар-Пунсум находится в Бутане - в «заоблачном» гималайском королевстве. Ее высота над уровнем моря 7570 метров. Взойти на вершину нельзя - власти запрещают из уважения к местной вере, которая оберегает духов, обитающих выше 6000 метров. Но приблизиться можно - по пешей тропе, которая ведет от дзонгхага Бумтанг до горячих источников Дхур-Цачу.

Цепочка следов, обнаруженная в Гималаях в 2016 году.

Стив Берри увлекается тем, что иной раз устраивает экскурсии по тропе, договариваясь о разрешении прошествовать по ней с местными властями. Вот с этой тропы он и увидел следы, на которые указал бутанский проводник.

- Мы находились на высоте 5900 метров, - рассказывает мистер Берри, - до цепочки следов было порядка 200 метров. Она располагалась на довольно крутом склоне. Добраться туда не представлялось возможным - нас разделял глубокий провал.

По словам следопыта, отпечатки, оставленные в снегу, выглядели гораздо крупнее человеческих.

- Это миго, - объяснил проводник. Так в Бутане называют йети.

Гималайские йети крупные, длинношерстные, гнедой масти.

Берри полагает, что какое-нибудь четвероногое существо не могло так наследить - отпечатки протянулись одной линией. Явно шел кто-то двуногий. Но не медведь, который способен время от времени передвигаться в вертикальном положении. Цепочка слишком уж ровная для медведя. А вот для миго - в самый раз. Передвигаясь в горах, они ставят одну ступню прямо перед другой. По крайне мере, о столь характерной особенности рассказывают местные жители. И следы, снятые ныне индийскими военными, такие же.

По словам проводника, который сопровождал Берии, тот лично видел "снежного человека" в 2005 году с расстояния чуть меньше 100 метров: высокий, целиком покрыт длинной коричневой шерстью. Шерсть на морде - короткая. Похожа на кошачью.

Похоже, не перевелись еще йети в Гималаях.

КСТАТИ

Они давно тут ходят

Гималаи считаются чуть ли не родиной "снежных людей". По крайней мере из легенд, пришедших из высокогорья Непала и Бутана, образованное мировое сообщество впервые узнало об этих огромных волосатых человекоподобных существах. В 1830 году легенды распространил британский исследователь Б. Г. Ходжсон (B. H. Hodgson), опубликовав в Журнале Азиатского общества Бенгалии свой рассказ о двуногом гиганте, покрытом темной шерстью. Он уверял, что лично его видел.

В 1951 году знаменитый скалолаз Эрик Шиптон (Eric Shipton) впервые сфотографировал следы йети, обнаруженные им в Гималаях. Опубликовал снимки. Чем дал старт мировой йети-мании. В 1953 году ее поддержали легендарные альпинисты Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, которые первыми взобрались на Эверест. Сообщили, что им тоже во время восхождения попадались огромные человеческие следы. Хотя два года Хиллари не верил в йети.

Следы йети, найденные в Гималаях в середине прошлого века.

Рейнхольд Месснер (Reinhold Messner), первым покоривший Эверест без кислородной маски, рассказывал, что увидел "снежного человека" в 1986 году. Правда, на Тибете. Встреча так изумила альпиниста, что он стал пытливым криптозоологом.