2019-04-30T14:06:16+03:00
Наука

Индийские военные сфотографировали следы йети в Гималаях

Снимки обнародованы в твиттере армии Индии
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Военные врать не будут. Если говорят, что нашли следы йети, то так оно и есть.Военные врать не будут. Если говорят, что нашли следы йети, то так оно и есть.
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Индийские военные, осваивавшие альпинистские навыки в Гималаях, сфотографировали загадочные следы. Сообщение об этом появилось 29 апреля 2019 года в твиттере армии Индии.

Сообщение в твиттере индийской армии.

Сообщение в твиттере индийской армии.

Военные полагают, что следы оставил йети - «снежный человек», как называют это мохнатое существо у нас в России.

След гималайского гиганта.

След гималайского гиганта.

Йети ходил "по гималайски", ставя ноги одну перед другой. Как манекенщица на подиуме.

Йети ходил "по гималайски", ставя ноги одну перед другой. Как манекенщица на подиуме.

Следы, обнаруженные в парке Макалу-Барун, ведут куда-то к горным вершинам.

Следы, обнаруженные в парке Макалу-Барун, ведут куда-то к горным вершинам.

Следы огромные — якобы 32 на 15 дюймов. Это более 80 сантиметров в длину и почти 40 сантиметров в ширину. Обнаружены были 9 апреля 2019 года в Национальном парке Макалу-Барун» около базового лагеря Макалу, где, если верить военным, йети однажды даже попадался на глаза.

Участники похода в Гималаи.

Участники похода в Гималаи.

Судя по следам, существо было огромным — под 4 метра. А то и выше. Однако криптозоологи - специалисты по йети — сомневаются. Подозревают, что индийские военные что-то напутали с измерениями. О «снежных людях» с 80-сантиметровыми ступнями никто никогда не докладывал.

Ступня у йетти огромная, но не 80-сантиметровая.

Ступня у йетти огромная, но не 80-сантиметровая.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Национальный парк Макалу-Барун в непальских Гималаях был основан в 1992 году. Тянется от парка Сагарматха примерно на 66 километров, занимает площадь 1500 квадратных километров и входит в природоохранную зону «Священный гималайский пейзаж» (Sacred Himalayan Landscape).

На территории парка находится дна из высочайших вершин мира.

На территории парка находится дна из высочайших вершин мира.

Йети, если он и в самом деле водится в Гималаях, в парке спокойно. Есть, где погулять, вдали от посторонних глаз.

На территории парка Макалу-Барун находится горная вершина Макалу высотой 8463 метра.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Три года назад йети оставил цепочку следов высоко в горах Бутана

Три года назад на следы йети наткнулся британский следопыт Стив Берри (Steve Berry) - сфотографировал их на склоне высочайшей из непокоренных гор мира - Канкар-Пунсум.

Канкар-Пунсум находится в Бутане - в «заоблачном» гималайском королевстве. Ее высота над уровнем моря 7570 метров. Взойти на вершину нельзя - власти запрещают из уважения к местной вере, которая оберегает духов, обитающих выше 6000 метров. Но приблизиться можно - по пешей тропе, которая ведет от дзонгхага Бумтанг до горячих источников Дхур-Цачу.

Цепочка следов, обнаруженная в Гималаях в 2016 году.

Цепочка следов, обнаруженная в Гималаях в 2016 году.

Стив Берри увлекается тем, что иной раз устраивает экскурсии по тропе, договариваясь о разрешении прошествовать по ней с местными властями. Вот с этой тропы он и увидел следы, на которые указал бутанский проводник.

- Мы находились на высоте 5900 метров, - рассказывает мистер Берри, - до цепочки следов было порядка 200 метров. Она располагалась на довольно крутом склоне. Добраться туда не представлялось возможным - нас разделял глубокий провал.

По словам следопыта, отпечатки, оставленные в снегу, выглядели гораздо крупнее человеческих.

- Это миго, - объяснил проводник. Так в Бутане называют йети.

Гималайские йети крупные, длинношерстные, гнедой масти.

Гималайские йети крупные, длинношерстные, гнедой масти.

Берри полагает, что какое-нибудь четвероногое существо не могло так наследить - отпечатки протянулись одной линией. Явно шел кто-то двуногий. Но не медведь, который способен время от времени передвигаться в вертикальном положении. Цепочка слишком уж ровная для медведя. А вот для миго - в самый раз. Передвигаясь в горах, они ставят одну ступню прямо перед другой. По крайне мере, о столь характерной особенности рассказывают местные жители. И следы, снятые ныне индийскими военными, такие же.

По словам проводника, который сопровождал Берии, тот лично видел "снежного человека" в 2005 году с расстояния чуть меньше 100 метров: высокий, целиком покрыт длинной коричневой шерстью. Шерсть на морде - короткая. Похожа на кошачью.

Похоже, не перевелись еще йети в Гималаях.

КСТАТИ

Они давно тут ходят

Гималаи считаются чуть ли не родиной "снежных людей". По крайней мере из легенд, пришедших из высокогорья Непала и Бутана, образованное мировое сообщество впервые узнало об этих огромных волосатых человекоподобных существах. В 1830 году легенды распространил британский исследователь Б. Г. Ходжсон (B. H. Hodgson), опубликовав в Журнале Азиатского общества Бенгалии свой рассказ о двуногом гиганте, покрытом темной шерстью. Он уверял, что лично его видел.

В 1951 году знаменитый скалолаз Эрик Шиптон (Eric Shipton) впервые сфотографировал следы йети, обнаруженные им в Гималаях. Опубликовал снимки. Чем дал старт мировой йети-мании. В 1953 году ее поддержали легендарные альпинисты Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей, которые первыми взобрались на Эверест. Сообщили, что им тоже во время восхождения попадались огромные человеческие следы. Хотя два года Хиллари не верил в йети.

Следы йети, найденные в Гималаях в середине прошлого века.

Следы йети, найденные в Гималаях в середине прошлого века.

Рейнхольд Месснер (Reinhold Messner), первым покоривший Эверест без кислородной маски, рассказывал, что увидел "снежного человека" в 1986 году. Правда, на Тибете. Встреча так изумила альпиниста, что он стал пытливым криптозоологом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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