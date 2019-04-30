2019-04-30T20:22:02+03:00
Звезды

Предательство близких подорвало здоровье внучки Олега Ефремова

Девушка пожаловалась на серьезные проблемы
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Внучка Ефремова тяжело переживала разрыв с Ельциным- младшимВнучка Ефремова тяжело переживала разрыв с Ельциным- младшимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса и модель Ольга Ефремова рассказала, что в последнее время переживает не самый простой период в жизни. В ее жизни произошли события, связанные с предательством близких людей. А это серьезно подорвали здоровье внучки известного актера.

Плюс, еще сорвались несколько проектов, на которые Ольга очень рассчитывала.

«События происходили не самые радостные, проекты отменялись уже на стадии подписания договоров, люди, к которым прониклась и доверяла — подводили или просто, исчезали», — рассказала Ефремова. Как итог - нервный срыв, а следом и бронхит с осложнениями.

Чтобы выйти из этого кризиса, актриса объявила аскезу, с помощью которой надеется восстановить здоровье. «В общем, все системы вышли из строя. В такой момент я принимаю решение уйти в аскезу. Правильный, мягкий вход в лечебное голодание. Духовные медитативные практики. Информационный детокс», — сообщила друзьям актриса. Ольга предупредила друзей, что будет некоторое время без связи.

Напомним, в прошлом году актриса рассталась с Борисом Ельциным-младшим. Роман с внуком экс-президента России длился более полугода, и если для возлюбленного то расставание прошло достаточно безболезненно, он вскоре завел отношения с моделью, то Ольга пережила тяжелую депрессию, из которой её смогли вывести врачи.

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«Я достаточно быстро вернулась в норму с применением медикаментов и работой по программе, которую назначил доктор. И теперь мне намного проще справляться с этой историей, так как я точно знаю, что это. Как известно, есть такие периоды в году, когда может наступать обострение, и очень важно быть осознанным, отдавать себе отчет в причинах эмоциональных перепадов и разных состояний», — рассказывала Ольга в интервью.

Напомним, у Ефремовой подрастает сын Арсений от брака с итальянцем Алессандро Сини. О том, что сейчас происходит в личной жизни Ольги, она предпочитает не говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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