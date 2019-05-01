Анжелика Варум – о муже: «Если Леня начнет закрашивать седину и прятать морщины – пакую чемодан и ухожу»

Одна из самых прекрасных звезд отечественной эстрады Анжелика Варум совсем скоро, 26 мая, отметит 50-летие. Накануне юбилея певица откровенно рассказала о своем отношении к возрасту и к пластическим операциям. По словам артистки, она боится радикально вмешиваться в свою внешность и пока обходится простыми процедурами.

- Глянец оказал негативное влияние на умы женщин нашего поколения, - считает Анжелика. - Я не исключение. Периодически так и подмывает что-нибудь подправить. Пасую перед радикальными мерами, руководствуясь исключительно животным страхом. Нам ведь по долгу службы необходимо быть молодыми и свежими, без морщин и мешков под глазами. В наше время надо или соответствовать стандартам, или вон из профессии! Надеюсь, грядущие поколения включат мозги и начнут уважать себя и окружающих невзирая на возраст и количество морщин.

К счастью, у Варум прекрасные гены – она выглядит гораздо моложе своих лет, и это в один голос твердят ей в соцсетях все ее поклонники. И главное, в этом уверен ее муж Леонид Агутин. 50-летний артист считает жену красавицей и постоянно твердит ей, что она с возрастом только хорошеет.

avarum Как и обещала, коротко расскажу о системе своего питания и о моих предпочтениях в спорте.

- Леня вообще говорит, что я самая-самая и вообще с возрастом становлюсь все краше. Это трогательно и приятно. Надеюсь, отчасти он искренен. Мне, например, очень нравится муж в свои пятьдесят. Я всегда с большим подозрением относилась к моложавым, атлетического телосложения «мальчикам» далеко за сорок. Есть в этом что-то противоречащее самой жизни, что-то декоративное. А это в мужчинах меня пугает больше всего. В общем, с мужем нахваливаем друг друга. В целях профилактики заранее предупредила, что если вдруг Леня поддастся влиянию моды и начнет закрашивать седину и прятать морщины, незамедлительно пакую чемодан и ухожу! – шутит Варум.

Свой полувековой юбилей Анжелика воспринимает как возраст свободы – к 50 годам она наконец-то стала меньше работать, больше уделять времени себе и семье и делать то, что ей нравится. Для этого им с Леонидом Агутиным пришлось перекроить свои рабочие графики и отказаться от многих гастролей. Супруги решили, что им вполне хватит тридцати-сорока концертов в год – этого достаточно, что оставаться в профессии и не выпасть из обоймы.

- Наконец я стала хозяйкой самой себе, появилось время больше отдыхать, дольше спать, колдовать у плиты сколько хочется, а не как раньше — все бегом, карьера на первом месте. После бешеного марафона длиною в тридцать лет почувствовала, что работа ради работы больше не имеет никакого смысла. Хочется просто жить, - рассказала Анжелика в интервью «Каравану историй». - Эта трансформация не сейчас произошла, а какое-то время назад. Когда энергии поубавилось, усталость от частого недосыпа стала не эпизодической, а постоянной. Пятнадцать-семнадцать городов подряд с ежедневными переездами и перелетами. И в какой-то момент исчезла радость от того, чем занимаюсь. Я поняла: продолжать жить в таком режиме больше не могу и не хочу.

avarum Калининград, Вильнюс, Шяуляй, Клайпеда, Рига, Таллин, спасибо за тёплый приём! Мы получили удовольствие!

Широко отмечать юбилей Варум не собирается. Накануне 50-летия она вместе со всей семьей уедет в Италию и прокатится по своим любимым местам. А сам день рождения Анжелика проведет с мамой – ведь этот день певица считает в первую очередь ее праздником.

К слову, юбилейное интервью Варум дало ей повод для огорчений. Увидев журнал со своей фотографией на обложке, Анжелика пришла в ужас. Певица считает, что ее снимки слишком «отфотошопили», превратив ее в восковую фигуру.

avarum Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намёка на эмоции?! Что это за тренд - живых людей превращать в мёртвых ?

- Увидев обложку, я расстроилась, - призналась она в Инстаграме. - Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намёка на эмоции?! Что это за тренд - живых людей превращать в «мёртвых»? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя её под каток безжалостного фотошопа?! И всё это в погоне за каким-то эфемерным стандартом.