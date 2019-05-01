2019-05-01T23:57:01+03:00
Звезды

Почти Ван Дамм и лучше Волочковой: Полина Гагарина продемонстрировала невероятный шпагат

Певица развлекается с семьей на пляже в Дубаи [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Полина гагарина с семьей отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.Полина гагарина с семьей отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.
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Полина Гагарина поделилась в Инстаграме снимком невероятного шпагата – такого, от которого захватывает дух. Певица продемонстрировала потрясающую растяжку в прыжке, буквально зависнув в воздухе. Такого горизонтального шпагата не делала даже признанная мастерица этого жанра Анастасия Волочкова. Впрочем, сама Полина Гагарина предпочитает сравнивать себя не с российской балериной, а с героем голливудских боевиков Жаном-Клодом Ван Даммом.

- Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот « трюк» под названием Полина Вандам Гагарина, - пошутила певица на своей страничке.

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Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот трюк под названием Полина Вандам Гагарина #полинагагарина #приходитенаконцерт #гагаринапоехали
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Поклонники звезды тут же засомневались, что она выполнила трюк в реальности. «Требуем видеодоказательство!» - пишут в комментариях фолловеры звезды. Некоторые решили, что чудо-шпагат – дело рук мужа певицы Дмитрия Исхакова. Мол, для профессионального фотографа сделать такой фотомонтаж – пара пустяков. Впрочем, справедливо и то, что Гагарина дружит со спортом и действительно может похвастаться хорошей растяжкой. Артистка проводит много времени в спортзале, каждая мышца ее тела проработана – так что сделать горизонтальный шпагат в воздухе ей и правда под силу.

Полина и Дмитрий проводят майские праздники в Дубаи. Вместе с родителями в отпуск улетели общая дочь пары Мия и старший сын Гагариной Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Певица и ее близкие проводят много времени на пляже, купаясь, загорая и дурачась всей семьей. И, конечно, Гагарина хвастается в Инстаграме идеальной фигурой в бикини: 32-летняя мама двоих детей выбрала для отдыха простой черный купальник, который на ее точеном теле смотрится очень соблазнительно.

- Пока Миюша спала. Муж сфоткал, - подписала артистка один из снимков в бикини.

gagara1987gagara1987
Пока Миюша спала... @isxakov сфоткал #полинагагарина #гагаринапоехали
154367 отметок «Нравится»771 комментариевInstagram

В Дубаи супруги отметили день рождения дочки: Мие исполнилось два года. И, как признался в соцсети Дмитрий, девочка тут же принялась проявлять взрослый характер.

- У нас все чётко по расписанию. Как только нам исполнилось 2 года, у нас резко испортился характер. Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала, - пожаловался 41-летний отец.

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2 года #сднемрождениядоченька #Мия #нашажизнь
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Очень вырос и повзрослел и старший сын Полины Андрей – мальчику 11 лет. Судя по всему, он отлично ладит с отчимом, который заменил ему отца. В Инстаграме Исхаков опубликовал селфи с Андреем, сделанное во время купания в бассейне. Парни решили порадовать подписчиков смешными мокрыми прическами.

- Зацените наши остромодные чёлки... мы тут как Атрей и Кратос (кто играл в God of War, знает)... А ещё у Ондрика... усы, Что происходит со временем?! – прокомментировал Дмитрий. - Я его недавно из детского сада забирал, а он мне говорил, какой вы интеллигентный мужчина. А теперь вот эти вот усы, характер и девочки!

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Зацените наши остромодные чёлки...
17292 отметок «Нравится»106 комментариевInstagram

А вот снимками младшей Мии муж Гагариной, как и сама певица, делится очень дозированно. Супруги публикуют в соцсетях фотографии дочки, не показывая ее лица.

- Я бы выложил пару фантастических фоток с Миюшей, да жена не разрешает. А я хоть нравом и крут, однако жене перечить не смею, - признается Дмитрий Исхаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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