2019-05-02T02:26:07+03:00
Звезды

Вот это мячики: Глюк'oZa похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Певица отмечает майские праздники в Испании в звездной компании
Ирина СУХАНОВА
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Спустя 12 лет брака между Натальей Ионовой и ее мужем по-прежнему сохранились любовь и страсть. Фото: Инстаграм.Спустя 12 лет брака между Натальей Ионовой и ее мужем по-прежнему сохранились любовь и страсть. Фото: Инстаграм.
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Первое мая многие звезды отметили не в России, разлетевшись из московских холодов на теплые курорты. Певица Глюк'oZa тоже решила отметить Первомай в бикини: Наталья Ионова поделилась в Инстаграме соблазнительным пляжным снимком. Артистка поздравила поклонников с праздниками и с началом мая. На фото 32-летняя звезда позирует в белом бикини с модными высокими трусиками в стиле ретро, подчеркнувшими ее женственные изгибы.

- Ну что?! Врываемся в май?! – подписала фото Наталья.

Певица вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, улетела в отпуск в Испанию. Супруги облюбовали курорт Марбелья, на котором они отдыхают уже много лет подряд. На майские праздники в Марбелье высадился целый звездный десант: по соседству с Глюк'oZой и ее мужем в апартаментах поселились участник «Квартета И» Леонид Барац, режиссер Марюс Вайсберг и Лева Би-2.

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Ну что?! Врываемся в май?!
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Праздник 1 мая знаменитости отметили, устроив турнир по пляжному волейболу, в котором принял участие и муж певицы Александр Чистяков. Сама Глюк'oZa в спортивном состязании не участвовала и только активно болела за любимого. В перерыве Наталья решила поддержать игроков и вышла на поле в бикини со шлангом в руках. Принимая соблазнительные позы, артистка полила песок водой. Видеороликом этого момента она поделилась в Сториз, причем на видео вместо воды у нее из шланга вылетают желтые мячики.

Судя по всему, Наталья очень гордится своим мужем Александром: снимая волейбольный матч, она то и дело наводила камеру на супруга. Очевидно, что спустя 12 лет брака между супругами по-прежнему сохранились любовь и страсть. У них подрастают две дочери — 11-летняя Лидия и 7-летняя Вера. Хотя, как не раз признавалась певица, в их отношениях с Александром не всегда все было безоблачно — пара пережила кризис. Но Наталье и ее мужу удалось сохранить семью и освежить чувства. Как рассказывала певица, три года назад они едва не развелись.

Глюк'oZa поделилась в Инстаграме видеороликом, снятым во время волейбольного матча. Фото: Инстаграм.

Глюк'oZa поделилась в Инстаграме видеороликом, снятым во время волейбольного матча. Фото: Инстаграм.

- Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты, - рассказала Глюк’oZa. - Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево.

Глюк'oZa часто радует подписчиков своего микроблога сексуальными снимками: в ее Инстаграме много фотографий, где Наталья позирует в бикини, и гламурных фотосессий в нижнем белье и без него. 32-летняя певица в отличной форме - так почему бы не похвастаться красивой фигурой? Певица регулярно посещает спортзал и занимается йогой. К слову, йога - это семейное увлечение Натальи и Александра: 46-летний Чистяков выглядит очень подтянутым благодаря регулярным упражнениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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