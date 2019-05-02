«Это как наркотик»: «Пятая точка» Анфисы Чеховой произвела фурор в Инстаграме

Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Инстаграме о том, чем она любит заниматься больше всего – о йоге. Телеведущая призналась, что настолько подсела на упражнения, что теперь воспринимает их как наркотик – ее тело требует все больше и больше. Свой проникновенный пост о пользе йоги Анфиса сопроводила снимком, сделанным во время занятий. Чехова растянулась в эротичной позе, высоко подняв бедра вверх, так, что ее «пятая точка» оказалась в эпицентре кадра. Всего за несколько часов снимок набрал почти 40 тысяч «лайков».

- Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физнагрузок, который по душе! – написала Анфиса. - Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе.

Телеведущая рассказала, что несколько лет назад открыла для себя йогу. Теперь 41-летняя Анфиса не представляет без нее своей жизни.

- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - рассказала Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.

achekhova Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений!

Анфиса много времени уделяет своему телу и здоровью. Телеведущая призналась, что лишь недавно подобрала оптимальный для себя режим питания, который позволил ей похудеть почти на 25 килограммов. Но, как оказалось, дело не только в ограничении пищи. Чехова использовала и другие методы борьбы с лишним весом, которые помогли ей расстаться с объемами.

- Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует! – рассказала Анфиса «Собеседнику».

achekhova Телеведущая сильно похудела, и теперь может позволить себе выкладывать в Инстаграм снимки в нижнем белье.

Кроме клизм телеведущая применяет еще один нетрадиционный метод борьбы с лишними килограммами: она принимает препараты, избавляющие от паразитов.

- Однажды я обратилась в специализированную клинику, сдала анализы: у меня нашли кучу всего! – поделилась телеведущая. – Потом мне рассказали, что паразиты живут у каждого из нас и во всех органах. Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно.