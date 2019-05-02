2019-05-02T03:47:49+03:00
Звезды

46-летний Джуд Лоу тайно женился на 32-летней подруге

С психологом Филиппой Коэн актер встречался четыре года
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Джуд и Филиппа начали встречаться в 2015 году.Джуд и Филиппа начали встречаться в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский актер Джуд Лоу тайно сыграл свадьбу: звезда «Молодого папы» женился на своей подруге Филиппе Коэн. 46-летний Джуд и 32-летняя Филиппа вместе уже четыре года, ради интеллектуальной блондинки бывший ловелас остепенился и наконец-то стал домоседом. О свадебных планах влюбленных стало известно в феврале этого года. Жених и невеста планировали устроить пышную свадьбу Париже. Но в итоге ограничились скромной церемонией, которая прошла 30 апреля в Лондоне в в мэрии Старого Мэрилбоуна.

На свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники молодоженов. Филиппа была одета в светлое мини-платье и шляпку с вуалью, Джуд – в темно-синий костюм, широкополую шляпу и голубые замшевые ботинки. После церемонии новоиспеченные супруги устроили для близких свадебный обед.

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Джуд Лоу и Филиппа Коэн после брачной церемонии.
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Джуд и Филиппа начали встречаться в 2015 году. Избранница звезды - психолог, которая помогает компаниям улучшать производительность труда благодаря изучению проблем, имеющихся у персонала.

Этот брак стал для Дужда вторым. Хотя под венец он ходил не так часто, зато успел стать многодетным отцом – у актера пятеро детей. Троих из них ему родила актриса Сэйди Фрост – они были женаты шесть лет. Старшему сыну Лоу Рафферти 22 года, младшему Руди – 16. 18-летняя дочь актера Айрис пробует себя в качестве модели.

Ради интеллектуальной блондинки бывший ловелас остепенился и наконец-то стал домоседом. Фото: EAST NEWS

Ради интеллектуальной блондинки бывший ловелас остепенился и наконец-то стал домоседом.Фото: EAST NEWS

Джуд оставил первую жену в 2003 году ради громкого романа с актрисой Сиенной Миллер. Они вместе снимались в фильме «Красавчик Алфи», и между ними на съемках промелькнула искра, которая переросла в серьезные отношения. В 2004 году они объявили о помолвке. И тут, через полгода, в 2005-м, стало известно, что Джуд изменил Сиенне с няней своих детей. Скандал получился ужасно некрасивый, Лоу даже принес невесте публичные извинения. Но осадочек остался – и в 2006 году Сиена разорвала помолвку.

В 2004 году Джуд Лоу и Сиенна Миллер объявили о помолвке. В 2006-м - расстались. В 2009 году возобновили отношения, а в 2011-м разорвали их окончательно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2004 году Джуд Лоу и Сиенна Миллер объявили о помолвке. В 2006-м - расстались. В 2009 году возобновили отношения, а в 2011-м разорвали их окончательно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2009 году у Джуда Лоу родился четвертый ребенок – дочка София от короткого романа с моделью Самантой Берк. И тут на горизонте Джуда снова появилась Сиена Миллер. Бывшие влюбленные возобновили отношения и решили дать друг другу еще один шанс. Снова поговаривали об их свадьбе, но не срослось – Лоу и Миллер окончательно расстались в 2011 году.

В марте 2015 года Джуд снова стал отцом – в пятый раз. Музыкант Кэтрин Хардинг родила от него дочь Аду. К тому времени Лоу уже расстался с ней. Примерно тогда же у него начался роман с Филиппой Коэн. И, похоже, молодому психологу удалось привести мозги и жизнь актера в порядок. Во всяком случае, вдвоем они выглядят очень счастливыми.

Похоже, Джуд и Филиппа очень счастливы вместе. Фото: EAST NEWS

Похоже, Джуд и Филиппа очень счастливы вместе.Фото: EAST NEWS

ИСТОЧНИК KP.RU

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