Дочь Юлии Началовой проводит майские праздники с семьей отца

Дочь покойной Юлии Началовой Вера живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники уезжает к отцу. Вот и 1 мая девочка повела весь день с новой семьей Евгения Алдонина. Футболист сводил Веру, жену Ольгу, двухлетнего сына Артема и свою маму погулять в парк Лужники. Кадрами прогулки в Инстаграме поделилась молодая супруга спортсмена.

В парке Вера приняла участие в художественном мастер-классе: девочка нарисовала картину красками. Ольга Алдонина опубликовала в Сториз процесс творчества – по ролику видно, что маленький Артем тоже пытался помогать Вере рисовать. Финальным штрихом стала надпись «Спорт», которой Вера украсила свое творение. Судя по счастливой улыбке, девочка осталась довольна получившейся картиной.

Выходные семья Алдониных провела в парке, где Вера нарисовала картину. Фото: Инстаграм.

Позже в Инстаграме Ольги появились кадры, снятые в загородном доме Алдониных: Вера вместе с отцом, братишкой и бабушкой играет в настольный футбол. Матч получился действительно жарким, а вот кто вышел из него победителем – осталось в секрете. Заметно, что Вера хорошо чувствует себя в семье отца и отлично ладит с его молодой женой и маленьким братом.

Маленький Артем тоже пытался помогать Вере рисовать. Фото: Инстаграм.

По словам дедушки Веры Виктора Началова, девочка стойко переносит смерть мамы. Отчасти сгладит боль потери помогает большая загруженность: дочь Началовой очень занята и в обычной, и в музыкальной школе.

- Ребенок живет с нами. У нее очень много уроков, с домашними заданиями ей помогает справляться бабушка, - рассказал Виктор Началов в эфире одного из телешоу. - Она в курсе всех школьных событий. Для Веры ничего не поменялось. Конечно, Вера переживает, но держится лучше всех нас. Школа ее сильно отвлекает.

После прогулки Вера вместе с отцом, братишкой и бабушкой сыграла в настольный футбол. Фото: Инстаграм.

- До сего дня Верочка все время жила с дедушкой и бабушкой, потому что у Юли были гастроли, поездки, концерты, - рассказал Евгений Алдонин «Комсомолке». - И сейчас Вера тоже находится с бабушкой и дедушкой. Как все будет дальше - зависит от нее. Ей уже 12 лет. И с ее мнением все считаются. Мы обговорили с ней эти моменты. Оля, моя супруга, и Темочка (сын от второго брака. - Ред.) к Верочке очень хорошо относятся. Мы с ней вместе проводили выходные, на каникулы ее всегда брали к себе. Ездили с Верой в поездки. Сейчас оказываем ей всяческую поддержку. Дальше все будет зависеть от ее желания. Я очень люблю свою дочку. И мы готовы принять ее в свою семью.В интервью «КП» Евгений Алдонин рассказывал, почему после смерти его бывшей жены дочь Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой.