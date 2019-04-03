Татьяна Навка в Дубаи отметила день рождения дочери

Татьяна Навка отдыхает в Дубаи: олимпийская чемпионка присоединилась к десанту российских знаменитостей, отправившихся в ОАЭ отмечать день рождения Филиппа Киркорова. Именинник поселился в самом роскошном отеле Дубаи Burj Al Arab – знаменитом «парусе», на фоне которого обожают фотографироваться туристы. Это любимое место артиста, где он всегда останавливается. Вечером 2 мая Филипп устроил банкет для своих друзей, среди которых были Татьяна Навка, Полина Гагарина, Жасмин и другие звезды. Гостей вечера потчевали самыми изысканными блюдами: на столы подавали даже «золотое мясо» - нежнейшую говядину, покрытую слоем съедобного золота.

Так совпало, что 2 мая отмечала свой день рождения и дочь Татьяны Навки Саша. Татьяна взяла с собой в ОАЭ двух дочерей – старшую Сашу Жулину и младшую Надю Пескову. Девочки сопровождали маму на банкете. Татьяна нежно поздравила Сашу с 19-летием: для именинницы специально принесли тарелку с пирожными и с одной свечкой, которую девушка задула на счастье. Младшая сестренка Надя поздравила Александру, взобравшись к ней на колени и трогательно обняв ее.

татьяна поделилась трогательным снимком дочерей. Фото: Инстаграм.

Татьяна Навка очень гордится успехами дочери: Саша учится в МГИМО на первом курсе и очень ответственно относится к учебе. Как-то спортсменка показала в Инстаграме зачетку дочки, в которой стоят одни пятерки. Александра с детства занималась большим теннисом, однако из-за травмы со спортом пришлось попрощаться. Пробовала себя Саша и в шоу-бизнесе: девушка записала песню и дебютный клип. Но, по словам Навки, сцена для ее дочери – скорее хобби, чем будущая профессия.

tatiana_navka В день труда имею право отдыхать!

Сама спортсменка отметила Первое мая на берегу моря. В Инстаграме олимпийская чемпионка поделилась снимком в бикини: Татьяна сфотографировалась на белоснежном пляже. На глазах – солнечные очки, лицо скрывает широкополая шляпа, из одежды на фигуристке – только модный яркий купальник.

- В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда - отдых самое логичное, что можно делать, - написала Татьяна на своей страничке. - Всем лучей мира, добра и отличного настроения!