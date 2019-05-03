2019-05-03T14:30:35+03:00
Звезды

41-летняя Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в соблазнительном бикини

Актриса искупалась на Сицилии [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Любовь Толклина часто балует подписчиков своего Инстаграма пикантными снимками.Любовь Толклина часто балует подписчиков своего Инстаграма пикантными снимками.
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Любовь Толкалина улетела на майские праздники в солнечную Италию. Актриса выбрала для отдыха остров Сицилия. Погода на сицилийском побережье отличная: жара за двадцать градусов, но вода в море еще холодная. Впрочем, это не остановило актрису: Толкалина решила открыть пляжный сезон, искупавшись в море. В Инстаграме артистка поделилась с поклонниками видеороликом своего заплыва.

Подписчики странички звезды не устают восхищаться ее идеальной фигурой: в 41 год Любовь выглядит стройной и подтянутой, словно вечная студентка. Актриса может позволить себе любые, даже самые смелые купальники. В этот раз она выбрала для отпуска белое бикини с крошечными трусиками на завязочках.

Любовь решила искупаться на Сицилии в Тирренском море. Фото: кадр видео.

Любовь решила искупаться на Сицилии в Тирренском море. Фото: кадр видео.

- Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Тирренском море.... и в волшебно красивом купальнике, - написала актриса.

Правда, вода оказалась действительно очень холодной. После короткого заплыва артистка пулей вылетела на берег и закуталась в теплое полотенце.

Любовь решила устроит себе необычный отпуск: вместо пассивного лежания на пляже в отеле она выбрала путешествие на яхте. Актриса отправилась в плавание под парусом вдоль берегов Сицилии. Звезда признается, что это один из самых необычных опытов в ее жизни. Отпускница даже столкнулась с морской болезнью, так что она на себе испытала действие таблеток от укачивания. Зато положительные эмоции от плавания перевешивают все минусы: по словам Толкалиной, проснуться утром в море – это бесценно.

Актриса смело вошла в воду. Фото: кадр видео.

Актриса смело вошла в воду. Фото: кадр видео.

Кроме плавания на яхте в программу тура входит еще и активный туризм: вместе со своей группой Любовь поднялась на вулкан Стромболи и передала своим подписчикам в Инстаграме привет с высоты 1000 метров.

Тяга к активному отдыху проявилась у Толкалиной с детства. В свое время Любовь всерьез подумывала о спортивной карьере (актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию), но интерес к кино победил – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

Но море оказалось слишком холодным даже для такой опытной пловчихи, как Толкалина. Фото: кадр видео.

Но море оказалось слишком холодным даже для такой опытной пловчихи, как Толкалина. Фото: кадр видео.

Зато теперь артистка полюбила йогу. Любовь стала ее поклонницей несколько лет назад. Каждую зиму Толкалина летает в Индию, где совмещает отдых с занятиями йогой. Еще одно увлечение актрисы – плавание (привет, спортивное детство!). Пару лет назад она объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь – она не просто купается, а еще и снимает видео своих заплывов и делится ими в Инстаграме. Пока Толкалиной не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом актриса не собирается.

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Парни из нашей команды @silavetrasila рассказывают, что если вода жидкая, значит она не холодная...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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