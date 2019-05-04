Ничего личного, только бизнес: США и Словакия выступили против «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» по-прежнему не дает покоя политикам по обе стороны Атлантики. Президент США провел встречу и переговоры с президентом Словакии Петером Пеллегрини, на которых обсуждали этот вопрос, и выступили по итогам обсуждения с совместным заявлением.

- Мы по-прежнему твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкий реверсные поставки газа на Украину, говорится в совместном заявлении президентов Дональда Трампа и Петера Пеллегрини. - Наши страны также подтверждают, что энергетическая безопасность имеет основополагающее значение для национальной безопасности. Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2.

Можно, конечно, усмехнуться на предмет того, что галантерейщик и кардинал, вернее, кардинал и галантерейщик – это сила. Но здесь ситуации несколько иная. Словакия просто не хочет лишаться халявных денег, которые получает ни за что. А в случае реализации «Северного потока-2» именно это и произойдет с неотвратимостью падения камня под действием силы земного тяготения.

Напомним, сейчас Словакия является одним из крупнейших поставщиков природного газа на Украину. Киев закупает у Братиславы газ, который якобы поступает в режиме реверсной перекачки из того потока, что проходит из России через территорию Украины в Европу. И взимает за это дополнительную наценку. На самом деле ничего такого не происходит. Украина отбирает часть газа, законтрактованного Словакией просто из трубы, а потом это оформляется как реверсные поставки. Физически никакой перекачки не осуществляется, расходов на логистику Братислава никаких не несет, а получает деньги «из воздуха». При включении «Северного потока-2» синекура закончится. И тогда придется либо действительно искать способы физической поставки газа, либо отказываться от этого варианта и, соответственно, от денег.

Поэтому-то Пеллегрини и выступает единым фронтом с таким же поставщиком «европейского» газа, каким стала и Польша, активно поддерживающая борьбу Вашингтона против этого международного экономического проекта.

При этом противники «СП-2» не отдают себе отчета в близорукости своей позиции. Ведь США хотят не только ослабить Москву на европейском направлении, но и заместить дешевый природный газ из России своим дорогим СПГ, который планируют поставлять в Европу специальными танкерами. После чего в результате все потребители, в том числе, и Польша, и Словакия, и иже с ними станут выкладывать за газ существенно бОльшие суммы. А расплачиваться за это станут потребители в этих государствах.

Для США в этой борьбе политика переплелась с экономикой, и еще большой вопрос, что здесь для Вашингтона важнее. А вот для европейских сателлитов Соединенных штатов… Впрочем, кто их спрашивает? Чтобы ни говорили про единство взглядов, позиций и т.д., галантерейщик всегда будет у кардинала на посылках. И будет вынужден в итоге за все расплачиваться из своего кармана.

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