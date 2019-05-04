Все из-за Брэда Питта? Шарлиз Терон прокомментировала слухи о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Шарлиз Терон прокомментировала слухи о своей якобы многолетней вражде с Анджелиной Джоли. 42-летняя актриса ответила на вопрос ведущего Энди Коэна в эфире шоу Watch What Happens Live. Слухи о том, что Шарлиз Терон встречается с новоиспеченным холостяком Брэдом Питтом, появились в январе этого года. Тогда же издание Radaronline.com сообщило о том, что Шарлиз и Анджелина соперничают уже многие годы – не только из-за мужчины, но и из-за ролей в кино. Якобы две первых красавицы Голливуда терпеть друг друга не могут и стараются всячески напакостить одна другой.

В эфире телешоу Шарлиз положила конец слухам о своей вражде с Джоли.

- Я практически ее не знаю. Мы не друзья, не тусуемся вместе. Мы сталкиваемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень мила и приветлива, - цитирует Терон Daily Mail.

Что касается романа с Брэдом Питтом – новость об отношениях с ним тоже оказалась лишь слухами. В одном из недавних интервью Шарлиз рассказала, что уже давно ни с кем не встречается, и ее сердце сейчас свободно. С тех пор, как Шарлиз рассталась с гражданским мужем, актером Стюартом Таундсендом, и разорвала помолвку с главным голливудским сердцеедом Шоном Пенном, ее личная жизнь в полном штиле.

- Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна, - призналась Терон на фестивале CinemaCon Awards в Лас-Вегасе.

Шарлиз Терон по-прежнему остается одной из самых красивых актрис Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, в январе портал Radaronline.com сообщил о вражде Джоли и Терон: якобы актрисы поссорились в 2017 году во время подготовки к съемкам фильма «Невеста Франкенштейна». Сначала говорили, что в ремейке культовой картины 1935 года будет сниматься Анджелина Джоли. При этом продюсер и режиссер будущего ужастика Алекс Курцман намекнул в голливудских кругах, что рассматривает на главную роль еще и Шарлиз Шерон. Обе актрисы спали и видели, как бы получить эту роль – ведь на кону стоял гонорар в 20 миллионов долларов. Шарлиз ждала и отвергала все другие предложения, теряя в деньгах. А Анджелина делала все, чтобы отсечь Терон от фильма. По словам инсайдеров, экс-супруга Брэда Питта «намеренно тянула время с ответом, чтобы позлить Терон, которая в ожидании решения соперницы отказывается от всех других параллельно предложенных ей ролей». В итоге проект киностудии Universal был приостановлен, и обе актрисы остались не у дел.

Шарлиз Терон отказалась от главной роли в фильме "Турист", и в итоге с Джонни Деппом вместо нее сыграла Анджелина Джоли. Фото: Кадр из фильма.

А несколькими годами ранее Шарлиз Терон предложили попробоваться на главную роль в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», от которой отказалась Анджелина Джоли. В итоге роль ушла к Мишель Пфайффер. Шарлиз также отказалась от роли в фильме «Турист», где она должна была играть с Джонни Деппом. И в картине снялась Анджелина Джоли.