2019-05-05T03:25:24+03:00
Звезды

«Попа как у Ким»: Настя Каменских похвасталась роскошными формами в бикини

Певица разделась на курорте в Турции
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских отдыхает и работает в Турции. Фото: Инстаграм.Настя Каменских отдыхает и работает в Турции. Фото: Инстаграм.
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Настя Каменских совмещает приятное с полезным: певица отправилась на гастроли в Турцию. Артистка дает концерты в местных отелях, а в свободное время нежится у бассейна. Вода на побережье Средиземного моря еще слишком прохладная, чтобы купаться, а вот загорать уже вполне можно. Чем Настя и воспользовалась, выложив в Инстаграм свой снимок в бикини.

Певица облачилась в купальник черного цвета, который выгодно подчеркнул ее женственные формы. Новый хит Каменских, с которым она выступает на сценах турецких отелей (и не только), называется «Попа как у Ким». И своими прелестями Настя вполне оправдывает название сингла: 32-летняя звезда вполне может потягаться с заокеанской знаменитостью. Во всяком случае, выглядит Настя гораздо натуральнее своей силиконовой американской коллеги!

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Сексапильную участницу дуэта «Потап и Настя» уже давно подозревают в романе с коллегой Потапом ( в миру – Алексеем Потапенко). Музыканты никогда не подтверждали, что они вместе. Но по косвенным намекам в Инстаграме поклонники давно уже решили, что между ними не просто служебные отношения. На днях дуэт отметил 13-летие, и Настя в Инстаграме рассказала о том, как она счастлива быть вместе с Потапом.

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Сегодня очень особенная дата: 13 лет назад родился наш дуэт Потап и Настя .
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- Сегодня очень особенная дата: 13 лет назад родился наш дуэт «Потап и Настя». Все началось с двух людей, Леши и Насти, которые по-настоящему горели идеей дарить людям радость, а превратилось в настоящий музыкальный триумф, на котором выросло уже целое поколение, - написала Каменских. - Спасибо за все эти годы, которые мы работаем с тобой плечом к плечу, переживая вместе миллион эмоций, моментов и взлетов. Вместе мы – сила. Творить с тобой –– неиссякаемый источник вдохновения и творческой энергии! Ты во всем инноватор и создал знаковые для нашего шоу-бизнеса проекты. Все к чему бы не прикоснулась твоя талантливая рука просто обречено на успех! Знаю, впереди нас ждет еще очень много головокружительных вершин! Несмотря на паузу в дуэте, мы продолжаем творить вместе музыку, которая не знает границ, становится историей и остается в сердцах миллионов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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