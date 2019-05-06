«Снимаюсь у мужа. Потому что другие режиссеры снимать меня не хотят…»

Такое случается довольно часто: актрису знает и любит вся страна, она много играет в кино, но удивительным образом - только в картинах, поставленных ее супругом. Другие режиссеры работать с ней отчего-то не желают. Наверное, между актрисой и режиссером действительно возникает какое-то притяжение - а далеко не все постановщики готовы его испытывать по отношению к «мужней жене», к той, у кого сердце отдано другому.

И не сказать, что карьеры у таких актрис сложились неудачно. Но ведь многие интересные роли наверняка прошли мимо…

Иван Пырьев и Марина Ладынина

В сталинском кино были две царственные пары: Григорий Александров и Любовь Орлова и Иван Пырьев и Марина Ладынина. Обе актрисы снимались в основном у своих супругов. Но у Александрова с Орловой отношения сложились весьма благолепно - они прожили вместе всю жизнь, до старости. У Пырьева и Ладыниной все было куда драматичнее.

Когда Пырьев встретил 26-летнюю театральную актрису Ладынину (как гласит легенда - случайно, в автобусе), он был женат на актрисе Аде Войцик, у них был сын Эрик. Но с Ладыниной у них вспыхнула страсть, они ничего не смогли с этим поделать. Ладынина вскоре забеременела и родила сына Андрея, Войцик пыталась наложить на себя руки…

Фрагмент фильма Богатая невеста .

А еще Ладынина сыграла главную роль в комедии Пырьева «Богатая невеста», который стал переломным в карьере обоих. Комедия о любви колхозницы и тракториста понравилась Сталину. И в течение еще 15 лет Пырьев и Ладынина (в конце концов, после развода режиссера с Войцик, они поженились) снимали «народные» комедии и мелодрамы: «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской…» При этом Пырьев, воспитанник Мейерхольда, мечтал экранизировать Достоевского, а Ладыниной, воспитаннице Станиславского, было откровенно тесно в ролях колхозниц. И в личной жизни все складывалось далеко не идеально: влюбчивый Пырьев заглядывался на других актрис. В 1954-м вышел фильм с издевательским названием «Испытание верности», аккурат после которого брак и рухнул: Пырьев совсем уж откровенно увлекся актрисой Людмилой Марченко.

Даже после смерти Пырьева Ладынина в кино не вернулась

Он потом все-таки переключился на Достоевского - снял «Идиота», «Белые ночи» и «Братьев Карамазовых». А Ладынина навсегда ушла из кино. Она и во время супружества с Пырьевым крайне редко снималась у других режиссеров, а потом, как гласит легенда, они вообще боялись к ней подходить: рассказывали, что Пырьев, ставший директором «Мосфильма», мог сильно навредить тем, кто пригласил бы на роль его бывшую супругу. И даже после смерти Пырьева (он скончался в 1968-м во время съемок «Карамазовых») Ладынина в кино не вернулась - может, хотела остаться в памяти зрителей молодой?.. Играла в Театре киноактера, жила в высотке на Котельнической набережной, в квартире, куда редко заглядывало солнце. Умерла в 2003-м, ей было 94 года.

Михаил Ромм и Елена Кузьмина

Отличная актриса Елена Кузьмина сначала вышла замуж за Бориса Барнета. Он был выдающимся режиссером и ужасным мужем. «Это была одна из самых страшных ошибок в моей жизни. Барнет был годен на что угодно, только не для семейной жизни. Хотя он обаятелен и мужествен, но от него надо было бежать, накрывшись непробиваемой покрышкой» - вспоминала Кузьмина потом. Барнет запрещал ей сниматься у других режиссеров и как бы в шутку внушал ей, что никакая она не актриса - ее дело вообще-то заниматься семьей и кухней. «Иногда я пыталась сопротивляться внушениям Барнета, но откуда-то появилась серая лень. Мне стало всё как-то безразлично. Я отказалась от великолепной женской роли, написанной для меня в фильме Козинцева и Трауберга «Юность Максима»…

Именно у Ромма Кузьмина сыграла все свои самые известные ролиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лень прошла, когда Кузьмина все-таки согласилась сниматься у режиссера Михаила Ромма в фильме «Тринадцать». Барнет страшно ее ревновал (при том что сам, говорят, не был идеально верным супругом), но тут уж Кузьмина показала характер. Вскоре они с ним развелись, а с Роммом поженились. И именно у Ромма Кузьмина сыграла все свои самые известные роли. «Мечта», «Секретная миссия», «Человек № 217», «Корабли штурмуют бастионы» (в последнем фильме она сыграла леди Гамильтон, не побоявшись конкуренции с самой знаменитой исполнительницей это роли - Вивьен Ли). Кузьмина должна была играть и в фильме «Убийство на улице Данте», но как раз в середине 50-х вышел запрет режиссерам снимать в кино своих жен… Запрет-то вскоре отменили, но в кино Ромм больше не снимал ее никогда - в «Девяти днях одного года» для нее не было роли, «Обыкновенный фашизм» и «И все-таки я верю» были, разумеется, документальными картинами, а эти три фильма - все, что ему оставалось снять в последние 15 лет жизни.

Без Ромма Кузьмина сыграла всего в нескольких не особо примечательных фильмах. Пережила супруга она на семь лет.

Без Ромма Кузьмина сыграла всего в нескольких не особо примечательных фильмах

Вуди Аллен и Миа Фэрроу

Актриса Миа Фэрроу встретила Вуди Аллена в 1979 году. И стала не только его гражданской женой, но и, скажем так, музой. С 1982-го по 1992-й она снималась только у Аллена (единственный раз «изменила», сыграв в кинокомиксе «Супергерл» - провальном и мгновенно всеми забытом). «Пурпурная роза Каира», «Ханна и ее сестры», «Зелиг», «Бродвей Дэнни Роуз», «Мужья и жены»… 13 фильмов, 13 лет вместе.

Трейлер фильма Пурпурная роза Каира .

Все-таки не зря многие считают эту цифру опасной: закончилась любовная история катастрофой. Еще в 1978-м Миа и ее тогдашний муж, композитор Андре Превен, удочерили восьмилетнюю корейскую девочку Сун-Йи. Потом Фэрроу растила ее вместе с Алленом. И дорастила до того, что у кореянки с Алленом начался роман (к тому моменту девушка уже была совершеннолетней). Такое вот двойное предательство (как назовут это многие) - со стороны мужа и со стороны приемной дочки. В январе 1992-го Вуди и Миа расстались (а еще пять лет спустя Аллен и кореянка официально вступили в брак).

Актриса Миа Фэрроу встретила Вуди Аллена в 1979 годуФото: EAST NEWS

У Аллена и Фэрроу было еще трое детей: родной сын Ронан, приемный Мозес и приемная дочь Дилан. Сразу после развода они начали сражаться за право опеки над ними. И уже в августе того же 1992-го Фэрроу заявила, что Аллен… насиловал семилетнюю Дилан. Многие усмотрели в этом поступок оскорбленной женщины, жаждущей мести и желающую любой ценой оставить детей себе. Психиатры пришли к выводу, что история с изнасилованием была либо придумана девочкой, либо внушена ей матерью. Мозес, объяснил, что осуществить изнасилование там и тогда, где говорила Дилан, технически было невозможно... Следователи пришли к выводу, что доказательств недостаточно, обвинения с Аллена были сняты. Но право опеки осталось за Фэрроу. Она по-прежнему ненавидит бывшего мужа, а их сын Ронан, ставший очень известным журналистом, все еще пытается доказать, что его отец был педофилом. И небезуспешно: с Алленом из-за инсинуаций сынули сейчас отказываются работать голливудские студии и некоторые актеры.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Телевизионная карьера Юлии сложилась великолепно - помимо «Едим дома», она вела еще несколько передач, став главным телеповаром России. Да и в кино все неплохо: два года назад она получила «Нику» и «Золотого орла» как лучшая актриса за роль в фильме «Рай». (Злые люди, конечно, вспомнили, что патрон первой премии - ее муж, а второй - ее деверь Никита Михалков; но на самом деле Юлия получила премии за роль русской эмигрантки, гибнущей в концлагере, вполне заслуженно).

Вот только, кроме Кончаловского, никто ее особенно не снимал. Можно вспомнить разве что «Солдатский Декамерон» или телевизионный детектив «Первое правило королевы». В 2007 году в интервью одному женскому журналу Юлия говорила: «Меня спрашивают: «Почему вы не снимаетесь у других режиссеров?» Да потому что, не хотят меня снимать другие режиссеры!» Десять лет спустя ничего не изменилось. В интервью 2017 года она сказала: «Наверное, тень моего мужа производит определенное впечатление на режиссеров — никому не интересно снимать чужую артистку, всем хочется со своими работать».

Сейчас ситуация вроде как сдвинулась с мертвой точки: Юлия сыграла главную роль в фильме Валерии Гай Германики «Мысленный волк», премьера которого состоится в этом году. Может, режиссер-женщина оказалась нечувствительна к тени Андрея Сергеевича?..

Трейлер фильма Рай.

Жора Крыжовников и Юлия Александрова

Уже по фильму «Горько!», ставшему в 2014 года кинематографической мини-сенсацией, стало ясно, что Юлия Александрова - превосходная комедийная актриса: мало кто сможет забыть невесту, одержимую мечтой инсценировать на свадьбе сцену из мультфильма «Русалочка». Ее муж Андрей Першин, работающий под псевдонимом Жора Крыжовников, еще снял Юлию в короткометражке «Нечаянно», произведшей фурор на «Кинотавре», в «Горько-2», в «Самом лучшем дне». Она появилась в двух фильмах из киносериала «Елки», над которыми работал в том числе тот же Першин. Наконец, Юлия сыграла у мужа в лучшем российском сериале прошлого года, «Звоните ДиКаприо», беременную стервозную жену героя Андрея Бурковского - и избавилась от амплуа лирической героини. Скоро должен выйти еще один их совместный проект - фантастический фильм «Ошибка 102».

Жора Крыжовников и Юлия Александрова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

А вот с ролями у других режиссеров ей пока не особенно везет: не считать же большими творческими удачами роли в новогодних комедиях «Страна чудес» или «Год свиньи». Зато в личной жизни, кажется, все хорошо. Несколько лет назад Александрова в интервью говорила: «Мне кажется, мы с мужем просто совпали энергетически. Мне он очень понятен, интересен, и мне с ним всегда легко и хорошо. До встречи с Андреем я не знала, как играть счастье. Страдания, метания — пожалуйста. А с ним — научилась».