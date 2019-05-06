Лиза Боярская впервые поделилась умилительным фото с младшим сыном

В декабре прошлого года Елизавета Боярская снова стала мамой: 33-летняя актриса родила второго сына Гришу. До сих пор Лиза не публиковала в соцсетях фотографии малыша, и только теперь решила поделиться с поклонниками трогательным снимком сынишки. Грише исполнилось 5 месяцев, и по этому поводу Боярская опубликовала фото с ним.

- 5 месяцев! – подписала актриса кадр, на котором она держит крошечную ладошку сынишки.

В недавнем интервью Елизавета призналась, что просто обожает быть мамой. Конечно, кино и театр очень много для нее значат, но, по словам звезды, семья для нее на первом месте.

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- Со вторым ребенком я еще больше осознала, что материнство — это абсолютно мое, я в этом раскрываюсь, цвету, растворяюсь, уже понимаю, что хочу еще пережить то время, когда детки маленькие. Я очень люблю с малышами возиться, - говорит Боярская.

При этом актриса уверяет, что в ближайшее время они с мужем, актером Максимом Матвеевым, не собираются заводить третьего ребенка. По мнению Елизаветы, оптимальная разница в возрасте между детьми – четыре года.

К слову, долго засиживаться в декрете с новорожденным Гришей актриса не стала. Уже через два месяца после рождения малыша Боярская со своим театром уехала на гастроли в Израиль. Вернувшись из-за границы, Лиза включилась в обычный рабочий график: в родном Малом драматическом театре Санкт-Петербурга она просто нарасхват. В Инстаграме актриса как-то пожаловалась подписчикам, что каждый вечер занята в спектаклях. Она играет в четырех топовых постановках театра:

- Лицо, когда 2 дня подряд ты сходила с ума (Офелия, «Гамлет»), на следующий день тебя обманули и бросили (Варя, «Вишневый сад»), потом отравили (Луиза, «Коварство и любовь») , ну а сегодня просто рухнули все надежды и пришлось уехать работать на кирпичный завод (Ирина, «Три сестры»), - написала Елизавета, опубликовав грустное селфи. Свой пост актриса сопроводила хэштегом «я люблю свою работу».

Усталость от напряженного графика спектаклей усугубляет еще и тот факт, что Лиза фактически живет на два города — Москву и Санкт-Петербург. Елизавета служит в питерском театре, ее муж Максим Матвеев - в столичном. Из-за этого Лизе приходится часто разлучаться с супругом. Боярская выросла в Санкт-Петербурге, но своим домом теперь считает Москву, где живут ее муж и сыновья. Чтобы играть на питерской сцене, ей приходится ездить между двумя городами несколько раз в неделю.