На полюс - с неба

Это сделали двое наших отважных. Только их имена многие годы оставались в глубокой тени из соображений секретности. Секретность вполне реальная, бдительнейше охраняемая, как секретной была и экспедиция, частью которой и был задуман этот небывалый прыжок. А обернулись эти закулисные игры тем, что в Книге рекордов Гиннесса за 1988 год на странице 189 записано: «Самый северный прыжок. Доктор Джек Уиллер (США), пилот капитан Роки Парсонс…»

Как бы не так! Отдавая должное капитану Уиллеру, приходится все-таки его озадачить: первыми на лед Северного полюса спустились с небес военный врач Виталий Волович и парашютист Андрей Медведев. Это произошло за 32 года до прыжка мистера Уиллера. Вот как это было.

Стояло раннее утро 9 мая. День Победы тогда еще не праздновали: вождь прогрессивного человечества хотел, чтобы народ, победивший в небывалой битве, в трудовом порыве провел свой великий день. Поэтому не было праздника и в заполярной экспедиции, руководимой генералом Александром Кузнецовым. В те годы наши заокеанские союзники по Второй мировой уже высказывались о том, что слишком много у нас безлюдных земель по берегам Северного Ледовитого океана и что надо Страну Советов поприжать в этом направлении. Поэтому и назначили генерала руководить секретной экспедицией.

Ладно, 9 мая 1949-го. Метеорологи сообщили, что на полюсе всего минус 21, ветер легонький: 7 метров в секунду - погода не против того, чтобы наши окучили полюс с неба. Лететь надо было около часа, а когда собрались прыгать, оказалось, что грузовая дверь в самолете накрепко примерзла к борту. Через пассажирскую в таком снаряжении парашютистов нечего было и думать: не протиснуться, поэтому бортмеханик Володя Щербина придумал пройтись огнем паяльной лампы вдоль пазов двери. Помогло. Прыгали с высоты 600 метров, сразу друг за другом, чтобы потом не искать друг друга во льдах. Воловича понесло прямо на гряду высокоторосистого льда, и он думал только о том, чтобы ноги не переломать. Волович что-то кричал - уж и не помнил что, от радости, а потом откинулся на спину и так долго лежал, раскинув руки и глядя в бесконечную глубину блекло-голубого северного неба. Это его собственные слова.

Что потом... Он услышал: «Вставай, лежебока. Кончай прохлаждаться, радикулит наживешь!» Знал Медведев, чем доктора припугнуть. И начали эти двое невообразимую пляску радости, пока без сил не свалились на лед… Волович достал утаенный «ФЭД» - камеру брать с собою не разрешили - и сделал несколько снимков. Потом он поставил торчком три плоских куска льда равной высоты, водрузил на них плоский кусок - и сложился отличный стол. Из сумки он извлек небольшую плоскую флягу со спиртом (а иначе какой же он доктор!), в сервизе к нему - две мензурки для приема лекарств, плитку шоколада и пачку галет. Медведев с искренним воодушевлением отметил начинание товарища: «А я уж решил, что мы останемся без праздничного банкета!», достал из кармана луковицу - и торжество по случаю впервые в мире взятого Северного полюса с неба грянуло. А первый тост был за Победу.

Их представили к званию Героя Советского Союза, но дали по Красному Знамени. Виталий Георгиевич этот орден показывал приколотым к мундиру полковника и не потерявшим яркость северных льдов среди множества прочих других высоких наград. Мне показалось, что этот его орден - самый любимый.