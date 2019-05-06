2019-05-06T02:29:31+03:00
Общество

Учителей научат вести себя в соцсетях

После прогремевших скандалов Министерство просвещения разработает корпоративные правила поведения в интернете
Ксения КОНЮХОВА
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Учителей научат вести себя в соцсетяхУчителей научат вести себя в соцсетяхФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Марьванна тоже человек!

Напомним, недавно произошел скандал в Екатеринбурге, когда учительницу английского языка уволили за мат в посте чуть ли не десятилетней давности. Незадолго до этого вынудили уйти из школы барнаульскую учительницу русского языка.

Ее фото с конкурса по зимнему плаванию, где она даже не в купальнике, а в летнем сарафане, родители учеников и администрация школы сочли позорящими и эротическими.

А сколько еще таких случаев осталось в тени?

- Есть такое понятие, которое должно быть у всех, - личная жизнь. Я считаю, что учителям сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Инстаграма, - отреагировала на такие случаи министр просвещения Ольга Васильева. - Здесь проблема, безусловно, есть. Ее нужно деликатно решать. Не надо вешать ярлыки, потому что педагог - это особая профессия, миссия.

Идея спецкурса по безопасности в соцсетях уже выложена на общественное обсуждение в группы Минпросвещения в тех самых соцсетях.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Приватность не для педагогов

Между тем, чтобы хоть как-то сохранить педсостав, профсоюзы и учительские ассоциации в разных странах мира уже разработали специальные рекомендации, как вести себя в соцсетях.

Например, в Ирландии Совет педагогов рекомендовал учителям помнить, что они подвергаются большому общественному контролю, и не обсуждать в интернете учеников, их родителей и коллег.

В Австралии тоже есть правила пользования соцсетями для учителей и учеников, где приводятся примеры допустимого и недопустимого поведения в соцсетях. Например, учитель философии может задавать провокационные вопросы в Твиттере, чтобы подстегнуть учеников к дискуссии. А вот френдить подопечных в соцсетях, упоминать коллег или работу или постить потенциально вредные для репутации фото - ни-ни!

В большинстве штатов США ученикам и учителям вообще просто-напросто запрещено общаться в социальных сетях. А учителям рекомендуют не заблуждаться относительно приватности соцсетей.

10 правил интернет-жизни

10 правил интернет-жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

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