Почему молнии сбивают самолеты

Эксперты вспоминают: катастрофа, чем-то схожая с той, которая случилась 5 мая 2019 года в Шереметьево, произошла 16 августа 2010 года в аэропорту колумбийского острова Сан Андрес. Там потерпел катастрофу Боинг-737. В него тоже ударила молния. И «отрубила» часть бортовых систем. Заходя на посадку, самолет ударился о полосу. И раскололся на три части. Но, к счастью, не загорелся. В самой катастрофе никто не погиб.

"Боинг", сбитый в 2010 году в Колумбии.

Вот, что по поводу случившегося рассказывал тогда корреспонденту «Комсомолки» признанный эксперт по грозовым разрядам и автор многочисленных книг доктор технических наук, профессор, руководитель лаборатории моделирования электрофизических процессов Энергетического института им. Г.М. Кржижановского Эдуард Базелян.

- Не смотря на всю оснащенность, спасти самолеты от молний сложно, - объяснял Эдуард Мейерович. - По мировой статистике, на три тысячи часов полета приходится один удар. Чаще молнии выбирают те машины, у которых двигатели расположены сзади. Таких становится все меньше и меньше. Но молнии это не смущает. Они не гнушаются и самолетами с двигателями на пилонах крыльев. Как у разбившегося в Колумбии «Боинга». (И как у сгоревшего в Шереметьево «Суперджет-100» - прим. ред.)

Не исключено, что самолет подожгла молния.

- Чем самолет притягивает молнию?

- Из двигателей вылетает раскаленная струя воздуха. Температура - 800 градусов. Электрическая прочность разреженного газа - меньше, здесь и зарождается с легкостью канал молнии. Примерно так же грозовые разряды притягивают костры, разведенные на земле.

- Но и это не все, - продолжал ученый. - Как правило, в большие самолеты попадают те молнии, которые они сами и порождают. Эти молнии возникают не от окружающих грозовых облаков. Разряды стартуют от самих самолетов. Например, от хвоста идут к облаку, а от носа машины - к земле, в двух направлениях сразу. Через корпус проходит ток порядка сотен тысяч ампер.

- Молния может вывести из строя приборы самолета?

- Может. Главная опасность молнии для техники - в электромагнитном излучении. В мгновении ока в зоне поражения современная микроэлектроника может забарахлить или отказать. Я считаю, что уж лучше какие-либо электронные устройства важных органов управления после удара молнии сгорят сразу дотла, чем начнут выдавать ложные показания или команды в результате электромагнитной атаки.

- Когда удар молнии опаснее - в полете или при взлете-посадке?

- Для низколетящего самолета молния наиболее опасна. Он может сыграть роль проводника тока молнии из облака в землю. Известно, что самолеты на больших высотах сравнительно часто поражаются молнией. И тем не менее, случаи катастроф по этой причине единичны. В то же время известно очень много случаев поражения самолетов молнией на взлете и посадке, и даже - уже на земле.

Несколько раз молнии разбивали лобовые стекла самолетов. До трагедий не доходило лишь потому, что лайнеры находились на небольшой высоте. Случись такое на высоте эшелона - катастрофа неизбежна. Разгерметизация…

- Как ученые помогают авиаторам защитить технику?

- Каждый современный самолет проходит сертификационные испытания на воздействия током молний.

- Как это выглядит?

- К готовой машине подгоняют специальный генератор и пропускают через нее заряд, сравнимый с грозовым. Сегодня - это удар током в 200 000 ампер. Причем не один импульс, а два-три. Один за другим. Молнии ведь зачастую по одному и тому же пути проскакивают многократно. Затем все осматривают. Особо уязвимые точки: топливные баки, антенны, внешние датчики. Безопасность полета от них зависит впрямую, а спрятать их от молний бывает очень трудно.

- Как корпус самолета защищен от молний?

- Для того, чтобы снизить риск попадания, металлические элементы наружной обшивки летательных аппаратов тщательно электрически соединяют друг с другом, а неметаллические элементы металлизируют. Таким образом, обеспечивают низкое электрическое сопротивление корпуса. Для того, чтобы ток молнии и другое атмосферное электричество стекали с корпуса, летательные аппараты оборудуются разрядниками.

По сути в самолет попадают две молнии - одна из облака, другая - с земли.

- А вообще гроза так и остается грозной для ученых в ХХ1 веке?

- К сожалению, современное состояние проблемы атмосферного электричества, в том числе гроз, не намного лучше, чем это было столетие назад. До сих пор не существует общепринятой теории грозы, а относительно расположения в грозовых облаках опасных зон даже среди специалистов нет единого мнения.

ИЗ ДОСЬЕ «Комсомолки»

Прямые попадания

Первая, официально зарегистрированная трагедия, по которой нет сомнений, произошла в 1963 году. Молния, попав в «Боинг-707» авиакомпании Pan Am, спровоцировала детонацию паров горючего. Самолет взорвался в воздухе. Погиб 81 пассажир.

24 декабря 1971 года перуанский Lockheed L-188A Electra, летевший из Лимы, попал в грозовой фронт. У самолета отвалилось правое крыло - скорее всего от удара молнии. Он рухнул в джунгли. Из 92 человек на борту выжил только один — подросток, которого спасатели нашли через десять дней.

22 июня 2000 года в Китае разбился Y-7 (китайская версия Ан-24). Есть версия, что молния подожгла топливо во время снижения самолета. Погибли четверо членов экипажа, 38 пассажиров и 7 человек на земле.

1 июня 2009 в Атлантический океан рухнул Аэробус А330 компании Air France, летевший рейсом AF 447 Рио-де-Жанейро - Париж. Из 228 человек никто не выжил. Лайнер етел сквозь мощный грозовой фронт. Отсюда и версия, которой придерживаются большинство экспертов: прямое попадание молнии.

Дотянули до аэродрома

В истории гражданской авиации есть масса примеров, когда удары молний в самолеты не приводили к трагедиям.

8 мая 2010. Самолет Aerobus А-319 вылетел из Домодедово и направлялся в томский аэропорт Богашево. Во время полета молния повредила фюзеляж. Но самолет приземлился без происшествий.

20 июль 2008. Над московским аэропортом «Шереметьево» в аэробус А-319, летевший в столицу из Баку, попала молния. От удара выключился один из двух двигателей. Самолет посадили.

10 мая 2007. Самолет Кипрских авиалиний А-319, выполнявший рейс из Ларнаки в Афины, вернулся в аэропорт после того, как в него ударила молния в правый двигатель. Никто из 118 человек не пострадал.

2006 год - самый урожайный. 29 мая в «Боинг- 747-400» при заходе на посадку в аэропорту голландского города Гронинген ударила молния. Пилотам удалось посадить лайнер.

В августе в португальский самолет А-320 при взлете из Милана попала молния. Были повреждены иллюминаторы, и экипажу пришлось совершить экстренную посадку.

Спустя несколько дней молнией был поражен самолет японской авиакомпании, взлетавший из аэропорта города Фукуока. Пришлось экстренно приземляться в Осаке.

Самолет израильской авиакомпании «Аркия», вылетевший 27 декабря 2006 года из аэропорта Бен-Гурион в Эйлат, был также вынужден вернуться после встречи с молнией.

24 июня 2004 года. Электрический разряд поразил носовую часть Airbus A-310 компании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Анталью. Произошло частичное разрушение стекла кабины пилотов, но экипаж смог посадить самолет, никто не пострадал. Точно так же лопнуло стекло после удара молнии у японского Boeing 777 9 августа 2004 года, и опять самолет благополучно приземлился.

В сентябре 1997 года во Владивостоке сел Ту-154 "Владивостокавиа" с двигателем, отказавшим после удара молнии. Аналогичный случай произошел и в сентябре 1999 года с Ту-154, летевшим из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск. В 2000 году в украинский Ан-124 над Алжиром попали сразу две молнии, вышел из строя один из четырех двигателей, однако самолет смог продолжить полет.

Покушения на VIP-персоны

В апреле 2005 года молния ударила в самолет премьера Великобритании Тони Блэра. И опять при посадке, когда уже самолет подлетал к Лондону. Блэр не пострадал.

15 мая 2006 года, молния ударила в самолет американского сенатора Эдварда Кеннеди. Отключились все приборы, и пилоту пришлось совершать экстренную посадку.

28 февраля 2003 года в самолет брата президента США Джеба Буша (губернатора Флориды) ударила молния. Никто из находившихся на борту не пострадал, но Бушу, летевшему в Майами, пришлось совершить экстренную посадку в Орландо. Правда, молния прожгла в крыле самолета внушительную дыру.