Асфальтовые крошки у могилы Толстого

Народу! Десятки тысяч. На автостоянке негде поставить машину. И год от года поток желающих растёт. Мы приехали в 9:40, а билеты на экскурсию уже только на 14. Каждые десять минут отправляется группа. Экскурсоводы с явным удовольствием рассказывают об усадьбе, о Толстом, о Софье Андреевне, о произведениях, созданных здесь.

У нас в запасе четыре часа, ну, что ж – больше времени на усадьбу. Уже знаешь досконально каждый уголок, а всё равно будто внове. Дошли до Воронки, до запруды, где при Льве Николаевиче стояла мельница. На берегу валяются мельничные колёса.

Забрели в каретный сарай. В нём стояли дрожки, на которых Лев Николаевич в сопровождении доктора Маковицкого навсегда покинул любимую Ясную Поляну. Разговорился со смотрительницей, она лет 40 служит в музее-усадьбе. Рассказала историю любви Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Подтвердила: год от года растёт поток желающих увидеть Ясную Поляну. В советские времена приезжали намного меньше, хотя и тогда усадьба была популярна.

Обычно говорят: в Ясной Поляне своя аура. Затёртое слово – «аура», означает проявление души и духа человека. К материальному миру не имеет отношение. Но ведь действительно: здесь ощущаешь душу Толстого, его дух, понимаешь его, понимаешь любое его произведение.

Из Ясной Поляны уезжаешь с новым знанием мира.

Здесь должен побывать каждый.

Но в этот раз поездка к Толстому расстроила. Всё как всегда – дом Толстого, дом Кузьминских, дом Волконского, хозяйственные службы, теплица, огород, река Воронка… И вдруг испытываешь ужас – когда сворачиваешь к могиле Толстого. Всему миру она известна – земляной холмик. Ни креста, ни памятника, ни цветов – так распорядился он в завещании. Всё просто. Но столько на тебя накатывает мыслей, переживаний, чувств при виде этого холмика. А ужас вот от чего: кто-то распорядился посыпать асфальтовой крошкой тропу к могиле Толстого. И вокруг могилы асфальтовая крошка. Это действительно ужас! В голове не укладывается, как такое может быть. Да к тому же и вонь от асфальта. Такой диссонанс со всей усадьбой, с природой, да вообще со всем. Люди инстинктивно держатся края тропы – там сантиметров сорок осталось песчаное покрытие. К тому же крошка крупная, по ней трудно ходить. Коляска с инвалидом точно не проедет.

Могила Толстого – земляной холмик. Ни креста, ни памятника, ни цветов – так распорядился он в завещании.Фото: Николай АНДРЕЕВ

Другие тропы и тропинки в усадьбе в прежнем виде – песчаные. Скорее всего, такими они были и при Толстом.

Страшно расстроился. До сих пор не могу успокоиться.

Я спокойно отношусь к тому, если какое-то историческое здание подвергают реконструкции, иногда значительной. Спокойно отношусь к так называемому новоделу, хотя некоторые на дух его не переносят.

В прошлом году был в Спасско-Лутовиново, усадьбе Тургенева. Главный дом по сути возводился заново – реконструкция к 200-летию Ивана Сергеевича. А что делать – одряхлел дом.

Тропы и тропинки в усадьбе в прежнем виде – песчаные. Скорее всего, такими они были и при Толстом.Фото: Николай АНДРЕЕВ

Мало кто знает, что пушкинское Михайловское – новодел, после войны от усадьбы остались руины. А что – не надо было его воскрещать?

В прошлом году ремонтировали домик Чехова в Мелихово – возникла необходимость.

Если хотим сохранить объект истории, то приходится время от времени вторгаться в него. И это нормально. Но вот асфальтовая крошка у могилы Толстого уже из другого ряда. Никакой необходимости сыпать её нет. Даже и не находишь какой-то логичной причины, почему вдруг решились на такое. Крошку асфальтовую на дачах не встретишь, даже самых бедных. А тут вдруг в Ясной Поляне!

Думаю, что это надругательство на обликом и духом знаменитого места прошло мимо внимания директора музея-усадьбы Толстой Екатерины Александровны, иначе она бы пресекла это безобразие - она же имеет прямое отношение к великому писателю.