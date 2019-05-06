В Шереметьево отменяют 46 рейсов из-за работ на месте сгоревшего самолета

В столичном аэропорте Шереметьево по-прежнему закрыта одна полоса, как раз та, где произошла трагедия. Напомним, 5 мая самолет рейсом Москва-Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево и при посадке загорелся, погиб 41 человек. На месте продолжают работать следователи и спасатели. А "Аэрофлот" отменят 46 рейсов.

- Вниманию пассажиров, направляющихся в/из аэропорта Шереметьево 6 и 7 мая, в связи с ограничениями в работе аэропорта "Шереметьево" компания "Аэрофлот" вносит изменение в расписание рейсов 6 и 7 мая, - рассказали в авиакомпании "Аэрофлот".

КОНКРЕТНО

Список отмененных рейсов на 6 и 7 мая

06.05.2019 SU2262 SU2263 Шереметьево Таллин Шереметьево

06.05.2019 SU1260 SU1261 Шереметьево Уфа Шереметьево

06.05.2019 SU2680 SU2681 Шереметьево Рига Шереметьево

06.05.2019 SU1224 SU1225 Шереметьево Нижний Новгород Шереметьево

06.05.2019 SU1338 SU1339 Шереметьево Архангельск Шереметьево

06.05.2019 SU2304 SU2305 Шереметьево Франкфурт Шереметьево

06.05.2019 SU2338 SU2339 Шереметьево Штутгарт Шереметьево

06.05.2019 SU2512 SU2513 Шереметьево Барселона Шереметьево

06.05.2019 SU2594 SU2595 Шереметьево Мюнхен Шереметьево

06.05.2019 SU2414 SU2415 Шереметьево Милан Шереметьево

06.05.2019 SU2354 SU2355 Шереметьево Вена Шереметьево

06.05.2019 SU1548 SU1549 Шереметьево Новосибирск Шереметьево

06.05.2019 SU1314 SU1315 Шереметьево Минеральные Воды Шереметьево

06.05.2019 SU2038 SU2039 Шереметьево Бухарест Шереметьево

06.05.2019 SU1368 SU1369 Шереметьево Ставрополь Шереметьево

06.05.2019 SU2134 SU2135 Шереметьево Стамбул Шереметьево

06.05.2019 SU2108 SU2109 Шереметьево Вильнюс Шереметьево

06.05.2019 SU1466 SU1467 Шереметьево Саранск Шереметьево

06.05.2019 SU1056 SU1057 Шереметьево Махачкала Шереметьево

06.05.2019 SU1834 SU1835 Шереметьево Минск Шереметьево

06.05.2019 SU1532 SU1533 Шереметьево Челябинск Шереметьево

06.05.2019 SU1198 SU1199 Шереметьево Казань Шереметьево

06.05.2019 SU1936 SU1937 Шереметьево Караганда Шереметьево

06.05.2019 SU1762 SU1763 Шереметьево Омск Шереметьево

06.05.2019 SU1750 SU1751 Шереметьево Якутск Шереметьево

06.05.2019 SU1952 SU1953 Шереметьево Костанай Шереметьево

06.05.2019 SU1112 SU1113 Шереметьево Краснодар Шереметьево

06.05.2019 SU1502 SU1503 Шереметьево Тюмень Шереметьево

06.05.2019 SU1408 SU1409 Шереметьево Екатеринбург Шереметьево

06.05.2019 SU1352 SU1353 Шереметьево Воронеж Шереметьево

06.05.2019 SU1372 SU1373 Шереметьево Белгород Шереметьево

07.05.2019 SU1948 SU1949 Шереметьево Актобе Шереметьево

07.05.2019 SU1382 SU1383 Шереметьево Ханты-Мансийск Шереметьево

07.05.2019 SU1206 SU1207 Шереметьево Самара Шереметьево

07.05.2019 SU1164 SU1165 Шереметьево Ростов Шереметьево

07.05.2019 SU1522 SU1523 Шереметьево Новый Уренгой Шереметьево

07.05.2019 SU1636 SU1637 Шереметьево Симферополь Шереметьево

07.05.2019 SU1246 SU1247 Шереметьево Оренбург Шереметьево

07.05.2019 SU1356 SU1357 Шереметьево Саратов Шереметьево

07.05.2019 SU1442 SU1443 Шереметьево Иркутск Шереметьево

07.05.2019 SU2536 SU2537 Шереметьево Дюссельдорф Шереметьево

07.05.2019 SU1486 SU1487 Шереметьево Красноярск Шереметьево

07.05.2019 SU2006 SU2007 Шереметьево Варшава Шереметьево

07.05.2019 SU2104 SU2105 Шереметьево Вильнюс Шереметьево

07.05.2019 SU1432 SU1433 Шереметьево Барнаул Шереметьево

07.05.2019 SU2390 SU2391 Шереметьево Цюрих Шереметьево