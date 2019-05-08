Народные гуляния, праздничный салют, перекрытия улиц, расписание метро и МЦК: каким будет День Победы 2019 в Москве

В День Победы 9 мая 2019 года в Москве на уличных площадках во всех округах пройдут концерты военных песен, выступления духовых оркестров, угощение из полевых кухонь, бесплатные мастер-классы, фотовыставки на бульварах. А водителям и пешеходам придется потерпеть временные неудобства. На весь день в столице изменится расписание общественного транспорта. Мы узнали, где отметить предстоящие праздничные выходные.

НА БЕЛОРУССКОМ ВОКЗАЛЕ - «ХОР ТУРЕЦКОГО», В КУЗЬМИНКАХ - АНСАМБЛЬ ДЕСАНТНИКОВ

Весь день 9 мая на уличных ярмарках весеннего фестиваля можно будет послушать фронтовые песни, увидеть спектакли о войне и выступления военных ансамблей. В 18.00 бесплатные концерты начнутся на площади Революции, Триумфальной площади и на Новом Арбате. С 18.00 до 19.00 на площади Славы около метро «Кузьминки» свою программу покажет ансамбль воздушно-десантных войск России.

На Поклонной горе в 12.30 от аллеи Связистов стартует автопробег ретро-автомобилей 40-х годов прошлого века. Финиш - примерно в 16.20 в Серебряном бору в парке «Ветеран».

В 19.00 на площади перед Белорусским вокзалом состоится концерт «Песни победы». На сцене прозвучат мелодии 12 столиц мира - от Берлина до Вашингтона, от Парижа до Пекина. Всеми любимые военные песни прозвучат в исполнении известных российских коллективов - «Хора Турецкого» и группы SOPRANO.

На площади перед храмом Христа Спасителя с 12.30 до 22.00 - концерт солистов театра «Новая опера» и симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», выступление группы «Кватро», симфонического оркестра Министерства обороны РФ, хора Сретенского монастыря.

На экранах всех окружных площадок города 9 мая будут транслировать:

10.00 – 11.00 - военный парад на Красной площади;

11.00 – 11.20 - парад Победы 1945 года;

11.20 – 12.40 – киноконцерт;

12.40 – 13.00 – парад Победы 1945 года;

13.00 – 18.00 – выступления артистов и театральных коллективов Москвы;

18.55 – Минута Молчания.

ФЕЙЕРВЕРК ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ НА ПОКЛОНКЕ

В этом году в День Победы по всей столице запустят 16 салютов и 18 праздничных фейерверков. Начало - в 22.00. Залпы продлятся 10 минут. По традиции самым зрелищным будет огненное шоу на Поклонной горе. Любоваться салютом можно будет также с Воробьевых гор и недалеко от специальных салютных площадок (см. карту - на mos.ru).

В этом году в День Победы по всей столице запустят 16 салютов и 18 праздничных фейерверковФото: Андрей ЦЫГАНОВ

В ВОЕННЫЕ МУЗЕИ - БЕСПЛАТНО

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно побывать 9 мая в выставочных залах и военных музеях Москвы, подчиненных городскому департаменту культуры. Среди них - музей обороны Москвы, музей Зеленограда, музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34», выставочный зал истории войны, музей-панорама «Бородинская битва», выставочный зал «Новый Манеж» (выставка «1942. В штабах Победы»).

МЕТРО, МЦК И НАЗЕМКА

В День Победы 9 мая метро и МЦК будут работать в обычном режиме до 1 часа ночи.

При этом с 9 по 12 мая «Ласточки» на МЦК станут курсировать по расписанию выходного дня. С 12.30 до 18.00 ожидание поезда продлится до 5 минут, а в остальное время - 10 минут.

В метро некоторые станции перейдут на временный график. С 7.00 и до окончания парада только на вход и пересадку пассажиров откроют такие станции, как «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина».

На время проведения парада с 7.00 и до окончания проезда колонн закроют выход пассажиров со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

После завершения праздничного салюта в 22.10 и народных гуляний частично перекроют вход на станции метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Пушкинская», «Парк Культуры», «Октябрьская», «Тверская», «Чеховская», «Воробьевы горы», «Университет», «Спортивная», «Лубянка», «Китай-город».

Весь день 9 мая на станции «Парк Победы» вестибюль № 1 (выходы 1 - 5) будет работать только на выход, вестибюль № 2 (выход 6) - только на вход.

В наземке тоже поменяется расписание. В День Победы 9 мая пустят больше автобусов на маршрутах, подвозящих пассажиров к парку Победы. На линиях автобусов и троллейбусов в центре города с 7.00 и до окончания мероприятий сократят трассу следования и остановки.

В День Победы 9 мая метро и МЦК будут работать в обычном режиме до 1 часа ночиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПАРКОВКИ

С 9 по 11 мая парковка в зоне платных стоянок будет бесплатной. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в привычном режиме по действующим тарифам.

Внимание! Для возвращения военной техники после парада в парк «Алабино» с 0.01 8 мая до 6.00 10 мая будет ограничена парковка на улицах Осенняя и Крылатская.

ЭЛЕКТРИЧКИ

С 9 по 11 мая пригородные поезда станут ходить по расписанию субботы, 12 мая - по расписанию воскресенья.

В День Победы почти 60 электричек будут дополнительно останавливаться на станции Москва-Сортировочная-Киевская, ближайшей железнодорожной платформы около Поклонной горы.

СТОП, МАШИНА!

Где в Москве перекроют дороги на 9 мая 2019 года

Светлана ВОЛКОВА

Из-за праздничного парада на Красной площади 9 мая перекроют дороги.

Центр Москвы по традиции практически полностью перекроют для проезда военной техники, участвующей в параде на Красной площади в День Победы. После прохода колонн многие дороги вновь откроют для машин. Но по по некоторым из них нельзя будет ездить не только во время парада, но еще и до окончания шествия «Бессмертный полк».

Ограничения на дорогах 9 мая выглядят так:

С 5.30 до 8.00

Машины не смогут проехать на таких участках:

ул. Нижние Мневники - ул. Мневники (от ул. Народного Ополчения до Звенигородского ш.) - Звенигородское шоссе - ул. Красная Пресня - ул. Баррикадная - ул. Садовая-Кудринская - ул. Большая Садовая - Триумфальная пл. - ул. Тверская.

С 5.30 и до окончания мероприятий закроют такие улицы:

- улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд;

- Театральный пр-д, Новая и Старая пл., Китайгородский пр-д;

- Москворецкая, Кремлевская, Гончарная наб. (от Гончарного пр-да), Котельническая, Устьинская наб.;

- Б. и М. Москворецкий мост; Чугунный мост;

- ул. Болотная, Болотная пл.;

- Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская, Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

- Фалеевский пер., ул. Балчуг, Лубочный пер.;

- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский пер., ул. Солянка, Б. Путинковский пер.

С 10.00 и до окончания мероприятия из-за проезда военной техники во временный парк на улице Нижние Мневники остановят движение на этих участках:

- Б. Каменный мост, Боровицкая пл., улицы Воздвиженка и Новый Арбат;

- Новинский, Страстной, Тверской бульвары;

- улицы Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая;

- Триумфальная пл., ул. 1-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.), ул. 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- Звенигородское ш., улицы Мневники, Нижние Мневники, Пятницкая, Б. Ордынка, Петровка.

С 15.00 при необходимости возможны временные перекрытия для проезда военной колонны по маршруту ул. Нижние Мневники - ул. Крылатская - ул. Осенняя - Рублевское шоссе - МКАД - Минское или Киевское шоссе - парадная площадка Алабино.

С 12.00 до 19.00

- от метро «Динамо» до метро «Охотный ряд» по 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской и Моховой улицам, Театральному проезду, а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным, пройдет шествие «Бессмертный полк». Движение машин на участке полностью закроют.

ПАМЯТЬ

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Москве: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

Светлана ВОЛКОВА

На шествие «Бессмертный полк» 9 мая в Москве могут прийти все желающие.

В День Победы 9 мая 2019 года в Москве состоится шествие «Бессмертный полк». По центру столицы горожане пронесут портреты своих близких - ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Мы расскажем, по каким улицам пройдет шествие, надо ли регистрироваться на «Бессмертный полк».

На шествие «Бессмертный полк» 9 мая в Москве могут прийти все желающиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГДЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТВИЕ

Колонна пойдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна распределяется по Кремлевской набережной, Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Сбор участников - с 12.00 до 15.00. Шествие - с 15.00 до 19.00.

К шествию можно присоединиться на станциях метро «Белорусская», «Динамо». Станции «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» будут открыты для выхода на Тверскую до 13.00. При этом «Маяковская» закроется по мере заполнения участка Тверской улицы около этой станции.

Внимание!

Из соседних с Тверской улицей переулков присоединиться к колонне нельзя, поскольку эти проходы закроют.

На вход-выход во время всего шествия закроют станции метро «Охотный ряд», «Площадь революции», «Театральная» и «Лубянка».

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Как и в раньше, регистрация на шествие не обязательна. В День Победы 9 мая 2019 года в Москве к колонне может присоединиться любой желающий и без предварительной записи.

ВАЖНО

В штабе шествия «Бессмертный полк» ответили на основные вопросы тех, кто хочет попасть на акцию:

1. Будут ли проверять участников шествия?

Всех участников акции будут пропускать в колонну через рамки металлодетекторов. Из-за особого режима безопасности лучше приходить с легкими конструкциями. Если вы сами смастерили транспарант и у вас получилась тяжелая и небезопасная конструкция (к примеру, большие размеры, используется толстое древко от лопаты, металлические элементы и пр.), тогда вас могут не пропустить в колонну.

2. Какое расстояние нужно пройти и сколько времени для этого потребуется?

От метро «Динамо» (старт маршрута) и до точки окончательного расхождения колонны (перед храмом Василия Блаженного) - примерно 6 километров. От площади Тверской Заставы (м. «Белорусская») - 4 километра. От Триумфальной площади (м. «Маяковская») - 2,5 километра. В среднем на маршрут может потребоваться 2 часа и больше. Желательно надеть удобную обувь и одежду.

3. Можно ли выйти из колонны во время шествия?

Да, можно. Но, если захотите вернуться, то сделать это можно будет только через указанные выше станции метро.

4. Куда пойдет колонна после Красной площади?

Шествие продлится до последнего участника. Ориентировочное время завершения - 19.00. Никаких концертов или шоу после шествия на Васильевском спуске не планируется. После того, как колонна пройдет по Красной площади, дальше участники могут выбрать любой из двух маршрутов:

- обходите храм Василия Блаженного слева и идете по Васильевскому спуску на Большой Москворецкий мост;

- обходите храм Василия Блаженного справа и идете по Васильевскому спуску под Большой Москворецкий мост налево на Москворецкую набережную.

После расхождения колонны около храма Василия Блаженного шествие считается завершенным. Ближайшие открытые на вход станции метро - «Третьяковская», «Новокузнецкая», «Полянка» и «Китай-Город».

5. Обязательно ли приносить портрет ветерана?

Встать в строй «Бессмертного полка» и почтить память наших солдат, своих родственников и просто знакомых фронтовиков, может любой человек. Но предпочтительно прийти на шествие с портретом-транспарантом или фотографией своего героя. Оптимальный размер - примерно формат А4 (20х30 см). На случай непогоды фотографию лучше закатать в ламинат. Пункты, в которых можно заказать изготовление транспаранта с фото ветерана.

Если в семейном фотоальбоме не сохранились снимки фронтовика, тогда можно сделать транспарант, на котором будет написано имя, фамилия, отчество и воинское звание. С ним и пройдете в колонне Бессмертного полка.

При желании надевайте гимнастерки, бескозырки, пилотки, приносите с собой флаги, растяжки, георгиевские ленточки. Украшайте шествие символами Великой Победы. Кстати, георгиевские ленточки будут раздавать по всему маршруту колонны.

6. Можно ли петь военные песни?

Да, на шествии будет много баянистов и аккордеонистов. Помимо этого, по всему маршруту шествия будут играть фронтовые песни.

7. Можно ли взять с собой еду? Что еще разрешено-запрещено?

Перекус захватить с собой можно. Воду - только в пластиковых бутылках. Кроме того, на маршруте шествия будут раздавать воду, а также откроют несколько точек с полевой кухней.

При желании можете взять на акцию фото- и видеотехнику, но рассчитывайте свои силы. Нести несколько часов фотоаппарат и видеокамеру может быть тяжело. А вот самокат и велосипед нужно оставить дома. В колонну с ними не пустят. Детей разрешается везти в колясках. Можно взять в «поход» раскладной стульчик, если сомневаетесь в своих силах. На случай дождя захватите дождевики и зонты.

8. Если кому-то станет плохо в пути, где искать врачей?

Машины «скорой помощи» будут дежурить в переулках рядом с Тверской улицей по всему маршруту шествия, а также после расхождения колонны.

9. Смогу ли припарковать свой автомобиль?

Заранее продумайте, где вы оставите своего «железного коня». Улицы в центре столицы полностью перекроют. Рекомендуем приехать на общественном транспорте.

10. А туалеты будут?

Туалетные кабинки поставят по всему маршруту шествия. Особенно много их будет после расхождения колонны.