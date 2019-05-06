Запашный против Чеховой

Необычный проект, в котором знаменитости пробуют себя в хорошо знакомых всем нам образах из любимых фильмах, подходит к концу. На протяжении нескольких месяцев артисты, спортсмены и телеведущие доказывали публике свою творческую состоятельность, "внедряясь" в классические сцены из лучших советских кинолент. "Место встречи изменить нельзя", "Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен", "Двенадцать стульев", "Полосатый рейс", "Ирония судьбы или С легким паром", "Бриллиантовая рука" - ключевые эпизоды из этих и многих других картин были разыграны Марией Киселевой, Алексеем Ягудиным, Валерием Сюткиным, Ариной Шараповой, Дмитрием Дибровым, Александром Панайотовым и многими другими участниками проекта. В финал пробились лишь трое - Аскольд Запашный, Наталья Подольская и Анфиса Чехова, и теперь каждому из соискателей главного приза придется продемонстрировать все свои актерские способности.

Право оценивать достижения финалистов выпало строгим членам жюри - Александру Михайлову, Ирине Горбачевой, Дмитрию Астрахану и Марии Шукшиной.

Вести финал будут Павел Прилучный и Ирина Муромцева, которые, как и на предыдущих этапах, присоединятся к участникам и на внеконкурсной основе разыграют несколько сценок из советской киноклассики.

Первый канал, «Главная роль». Финал. 11 мая, 23:00