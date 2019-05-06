Многодетным семьям помогут погасить ипотеку

При рождении третьего ребенка государство поможет российским родителям погасить кредит на кровные квадратные метры. Многодетным мамам и папам выделят из бюджета 450 тысяч рублей. С такой идеей выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Теперь закон внесли в Госдуму спикер парламента Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Его депутаты обещают рассмотреть в оперативном порядке.

- Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок, - сказал Володин.

- Я жалею, что не взял ипотеку и не родил ребенка чуть-чуть позже, - рассказал «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. - Я многодетный отец. Это супер, когда тебе помогают расширять жилплощадь.И 450 тысяч — это отличная помощь, которая погасит значительную часть ипотеки. Это суммируется с материнским капиталом. А если есть еще и своя квартирка, то, благодаря этой компенсации за ипотеку, можно практически бесплатно увеличить свое жилище.