2019-05-06T18:46:48+03:00
В мире

Сергей Лавров — о новой встрече Путина и Трампа: «Уверен, возможность представится»

О чём говорили на саммите с госсекретарём США в Хельсинки
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сергей Лавров на встрече в Хельсинки со своим американским коллегой Майком ПомпеоСергей Лавров на встрече в Хельсинки со своим американским коллегой Майком ПомпеоФото: REUTERS
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Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Хельсинки со своим американским коллегой Майком Помпео, новые переговоры Путина и Трампа вполне вероятны:

— Наши президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представится, — сообщил дипломат на пресс-подходе по итогам первого дня переговоров в Хельсинки.

Перед этим его беседа с Помпео протекала, мягко говоря, в непростой атмосфере. Незадолго до приезда в Финляндию госсекретарь США допустил ряд враждебных выпадов — например, призвал Россию «убираться из Венесуэлы».

— Мы старались концентрироваться не на тех высказываниях, которые делаются публично, рали создания определённого эффекта, — а на реальной политике. Что, как нам кажется, удалось, — прокомментировал этот деликатный момент Лавров. И пояснил: — Применение силы в Венесуэле исключено. Среди наших зарубежных коллег — сторонников безоглядного военного решения нет, потому что оно будет катастрофичным.

Напомним, в Боливарианской Республике с начала года происходит борьба за власть между легитимным лидером Николасом Мадуро и самопровозглашённым «президентом» Хуаном Гуаидо. Последнего в данном качестве поддержали США, не исключающие и военной интервенции, чтобы совершить в Каракасе «рокировочку» в пользу своего протеже. В свою очередь, Россия считает этот кризис внутренним делом Венесуэлы и выступает за его мирное разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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