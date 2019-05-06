Никита Михалков о телешоу: У нас появляется желание смаковать чужую грязь, чужую подлость, чужую непорядочность

Раз в несколько недель знаменитый кинодеятель выпускает свое интернет-шоу, где дает оценку актуальным на его взгляд событиям в стране и мире. Недавно вышел новый «Бесогон», где Никита Михалков «прошелся» по бесконечным телешоу, которые делают рейтинги на выяснениях отношений, криках, драках и скандалах, нередко постановочных.

- Где произошел этот сбой матрицы? В чем он заключается? Исчезает одно из самых главных качеств русского человека — сострадание, жалость. Причем исчезает и то, на чем это держится - искренность. Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали. Сострадание, которое связано с тем, чтобы самому фигурировать, сострадая, - подмечает Никита Сергеевич. - Это не то искреннее тихое душевное сострадание или жалость.

Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность. Мы становимся теплохладными наблюдателями чужого горя, бесконечной лжи, выяснения отношений, скандалов. Мы питаемся этим. И, что самое страшное, это стало привычным.

Режиссер напомнил о том, как было раньше.

- В советское время человек стеснялся, боялся, чтобы о нем узнали какую-то гадость, которую он совершил или сказал, - продолжает мысль Михалков. - А дореволюционное время можно было попасть под пулю на дуэли за оскорбление собственного достоинства. Сегодня абсолютно обратная ситуация. Чем громче скандал, чем больше грязи выворачивается как пасьянс перед страной, тем быстрее твой путь к славе, к известности. Это очень важно. Это страшная сила. Она разъедает человека. Она в нем возбуждает не желание помочь, а удовольствие от того, что это происходит с кем-то другим. Ты наблюдаешь за этим и во время рекламы хочешь побыстрее вернуться туда, где выясняют отношения, туда, где грязно, громко, истерично.

Никита Михалков предупредил, что он не занимается агитацией против подобных шоу:

- Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю запретить какие-то передачи или не смотреть их. Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь туда.

Все мелкое и мерзкое в тебе обращено и раскрыто туда, к экрану. Тебе интересно, до какого дна может опуститься человек. И удовлетворение твое идет не от того, что наказано зло, а от того, что это не со мной, я то хороший! Это воспитание невероятной гордыни и безнаказанности. Потому что всегда есть тот, кто хуже тебя. Нетрудно быть лучше другого. Трудно быть лучше себя самого. И это происходит в развитии. И это откладывает отпечаток на всю нашу жизнь, - заключил кинорежиссер.