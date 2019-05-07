2019-05-07T00:17:15+03:00
Общество

Ехали командой две веселых панды!

Московский зоопарк несколько лет вел переговоры с Китаем об аренде этих бамбуковых мишек
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Китай отдал эту пару панд нам в аренду на 15 лет.Китай отдал эту пару панд нам в аренду на 15 лет.
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В Москву из Китая прибыла парочка гигантских панд. Черно-белым мишкам всего по два года. Мальчика зовут Жуи, девочку - Диндин.

Большие панды, которых еще называют бамбуковыми медведями, водятся только в горных районах Центрального Китая. Вывоз их из КНР запрещен. А за убийство панды - смертная казнь. До 1984 года Китай дарил панд дружественным странам в дипломатических целях. Теперь же практикуется аренда, которая ежегодно обходится в миллион долларов за одно животное. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова около четырех лет вела переговоры с китайскими коллегами. И вот все получилось. В зоопарке, как стало известно «Комсомолке», для представления панд публике готовят большую презентацию.

Китай отдал эту пару панд нам в аренду на 15 лет.

Китай отдал эту пару панд нам в аренду на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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