Ехали командой две веселых панды!

В Москву из Китая прибыла парочка гигантских панд. Черно-белым мишкам всего по два года. Мальчика зовут Жуи, девочку - Диндин.

Большие панды, которых еще называют бамбуковыми медведями, водятся только в горных районах Центрального Китая. Вывоз их из КНР запрещен. А за убийство панды - смертная казнь. До 1984 года Китай дарил панд дружественным странам в дипломатических целях. Теперь же практикуется аренда, которая ежегодно обходится в миллион долларов за одно животное. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова около четырех лет вела переговоры с китайскими коллегами. И вот все получилось. В зоопарке, как стало известно «Комсомолке», для представления панд публике готовят большую презентацию.