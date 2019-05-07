Сенсация из Российской академии наук: Венера, похоже, обитаема

Ученые не шутят

Температура 460 градусов по Цельсию — в духовке, в которой запекают свинину, в два раза прохладнее. Давление - в 92 раза выше земного. Атмосфера — плотная, более, чем на 96 процентов состоит из углекислого газа. Воды — ничтожное количество, кислорода — еще меньше. Облака - капельки серной кислоты. Такова Венера — соседка Земли, вторая планета от Солнца. Сущий ад по всем параметрам. Разве ж там может кто-то водиться?! Ясно вроде бы, что нет.

Однако обитатели Венеры обнаружены. Их увидели отнюдь не уфологи, а главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), заведующий лабораторией отдела физики планет доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити. И самое удивительное в этом то, что далеко не все коллеги отнеслись скептически к столь смелому, мягко говоря, открытию.

- Я, как молекулярный биолог не нашел ничего, что принципиально противоречило бы возможности существования живых организмов в условиях Венеры, - так, к примеру, выразился, взглянув на «инопланетян», доктор биологических наук Александр Спирин - академик РАН, более 30 лет возглавлявший Институт белка РАН. Было это в 2011 году — Ксанфомалити тогда впервые обнародовал результаты своих наблюдений и указал, как минимум, на трех существ, которых заметил на поверхности Венеры.

За 8 прошедших лет исследователь нашел новых «венерианцев» - в общей сложности 18 представителей местной флоры и фауны. О чем недавно сообщил в журнале Успехи физических наук (Том 189, №4) — самом авторитетном и самом цитируемом научном издании России. Что тоже отнюдь не смешно.

В соавторах у Леонида Васильевича: доктор физико-математических наук, профессор Лев Зеленый — академик РАН, научный руководитель, а в недавнем прошлом директор ИКИ РАН, Валентин Пармон - председатель Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН и Валерий Снытников - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного университета. Все - «тузы» научного мира, дорожащие своей репутацией.

Надо полагать, ученые хорошо подумали, прежде чем выступить с сенсационными откровениями. Свою статью, правда, они назвали осторожно: «Гипотетические признаки жизни на планете Венера: ревизия результатов телевизионных экспериментов 1975-1982 годов».

Так выглядел аппарат "Венера-13".

Было время. Куда только не летали

Мало кто помнит, но поверхность Венеры, не разбившись об нее, достигли лишь аппараты СССР, созданные в НПО имени Лавочкина.

В 1975 году «Венера-9» и «Венера-10» передали первые изображения с мест посадки, проработав в пекле около часа. Что и было названо телевизионными экспериментами. Продолжить их должны были «Венера-11» и «Венера-12». Они благополучно сели, но не смогли сбросить крышки, защищавшие объективы телекамер. В результате «черный квадрат» вместо пейзажа.

Полный успех — никем более не повторенный - сопутствовал экспедициям «Венера-13» и «Венера-14» в марте 1982 года. Каждый посадочный модуль аппаратов был оснащен двумя камерами — спереди и сзади. Разработали их в НИИ космического приборостроения под руководством Юрия Гектина и Арнольда Селиванова — специалистов, которые создали аналогичную технику и для луноходов.

Панорами, снятая "Венерой-13"

Панорама, снятая "Венерой-14"

Камеры около 2 часов непрерывно снимали близлежащие венерианские окрестности. Передали множество панорам. Их тоже подвергли «ревизии» - сделали более четкими, использовав современные методы обработки изображений. Стали различимы мелкие детали. И весьма странные объекты.

Флора: грибочки и цветочки

- Смотрите, - Ксанфомалити показывает мне те самые кадры с «гипотетическими признаками жизни на планете Венера». - Вот два «гриба». На панораме «Венеры-13» видны их конические складчатые «шляпки». Диаметр одной около 8 сантиметров, другой — примерно 6 сантиметров.

С борта посадочных аппаратов видны шляпки венерианских грибов.

Несколько изображений, сделанных там же через разные промежутки времени, позволили воссоздать распустившийся «цветок». Его высота примерно 30 сантиметров. Анимация продемонстрировала, что «цветок» колышется. На ветру, как полагает ученый. Ветер на Венере дул тогда со скоростью 0,45 метра в секунду, что, учитывая плотность местной атмосферы, эквивалентно земной скорости в 8 метров в секунду. Не ураган, конечно. Ветер умеренный до сильного, как выразились бы метеорологи.

Еще один цветок.

- А вот «растения», попавшие в объектив камеры «Венеры-14», - продолжает Леонид Васильевич. - Одно до «ревизии» выглядело просто какой-то черной линией. А на более четких изображениях приобрело вид стебля с бутоном вверху. И стало напоминать земной цветок с четырьмя листочками у основания — они светлее.

Рядом — прямо у зубцов посадочного модуля — виден другой темный стебель со светлыми лепестками, он торчит из почти белых листьев.

И еще растение.

«Венера-13 и «Венера-14 находились почти в тысяче километрах друг от друга. Но снимали весьма схожие «растения». Что вряд ли случайно.

Бутон на стебле с листочками у поверхности. Внизу - земные листочки для сравнения.

Три цветка: они взошли в тысяче километрах друг от друга.

Фауна: скорпион, амисады и толстяки

«Скорпиона» Ксанфомалити» заметил еще 8 лет назад. Сейчас рассмотрел подробнее. Но увидел не на всех изображениях, а только на тех, которые были сделаны «Венерой-13» в интервале 87-100 минут. Кадры, переданные до и после имеются, но «скорпиона» на них нет.

- Куда же он делся? - интересуюсь я.

- Выбрался из-под засыпавшего его грунта и попал в объектив, а потом уполз — я так думаю, - отвечает Леонид Васильевич. - «Зверь» довольно крупный примерно 17 сантиметров в длину. И приглядитесь — он возвышается над поверхностью, отбрасывает подле себя тень.

Скорпион, который то появляется, то исчезает из поля зрения.

Примерно 15-сантиметровое существо, похожее на земную — австралийскую — ящерку, Ксанфомалити разглядел у зубчатого посадочного буфера «Венеры-14». Ученый назвал «ящерку» амисадой — в честь древнего вавилонского царя Ammizaduqa, астрономы которого пристально наблюдали за Венерой. Анимация из шести имеющихся изображений "ящерки", сделанных с интервалом в 13 минут, показывает, что та поворачивает «голову». При этом то ли взбирается на камень, то ли сползает с него.

Амисада - венерианская ящерка. Похожа на земную (справа).

- Обитатели Венеры крайне медлительны, - поясняет Леонид Васильевич. - Передвигаются со скоростью порядка миллиметра в секунду.

На последовательных снимках видно, что амисада вертит головой.

По мнению ученого, на амисаду похоже и 12-сантиметровое существо, находящееся чуть поодаль. «Толстяк» - так назвал его ученый. Мне же оно напомнило небольшую каракатицу, собратьями которой я закусывал местное пиво в Тайланде. У венерианской каракатицы на голове нечто вроде венца. На последовательных изображениях видно, что «венец» шевелится.

Каракатица - на Земле водятся похожие.

Мы рассмотрели почти всех «инопланетян». Среди них - «зубчатка» - радиально организованный объект с лучевидной периферией, выражаясь научным языком, самое крупное из обнаруженных существ, достигающее в длину 1,3 метра. «Сыч» - нечто вроде полуметровой птицы с небольшими крыльями. «Медвежонок» - эдакое пушистое создание, оставившее след протяженностью в 64 сантиметра. «Змейка» - объект, на который геологи обратили внимание еще в 1983 году. Удивились странному его виду. И охарактеризовали как «пятнистое, ячеистое, инородное тело». Ксанфомалити же увидел, что тело свернуто, имеет голову, а на голове - клюв и глаз. На последовательных кадрах заметно, как перемещаются друг относительно друга отдельные участки «змейки».

"Зубчатка" напоминает ракушку.

Объект под кодовым названием "медвежонок".

Объект "змейка".

А из чего состоят и чем, собственно, живут «тела», обитающие на Венере? Самое время спросить, подумал я. И спросил.

Ксансфомалити рассказал, что на это вопрос ответили его сибирские коллеги — Пармон и Снытников. Обрисовали природу внеземной стойкости флоры и фауны Венеры. Снабдили свои доводы соответствующими химическими формулами.

Жарко, светло и вязко — то, что нужно жителям соседней планеты

По мнению ученых, жизнь в пекле Венеры построена на основе азоте, а не углерода, как у нас на Земле. Азот - источник разнообразных стабильных соединений — в том числе и полимерных, синтез которых требует сильного жара и высокого давления. Как раз таких, которые имеются на Венере.

А что вместо воды? Химики полагают, что роль «растворителя» исполняет экзотическая субстанция, которую они называют «сверхкритическим флюидом». При высокой температуре в этот флюид превращается двуокись углерода, которая начинает представлять собой «четвертое фазовое состояние» и сочетать свойства жидкости и газа.

Субстанция обладает низкой вязкостью, способна проникать в мельчайшие поры, сквозь клеточные мембраны и переносить растворенные вещества. Даже лучше, чем вода на Земле.

Источник энергии? Местный фотосинтез. Солнечного света — пусть даже не прямого, а рассеянного - для него вполне достаточно. Особенно венерианскими днями, которые продолжаются почти 60 земных суток.

Заключение химиков: «физических термодинамических ограничений на существование биоценозов на Венере нет. Ее флора может быть химически не менее богатой, чем земная».

Для того, чтобы подтвердить выводы российских ученых или опровергнуть их, на Венеру надо вернуться. И присмотреться к ней с помощью камер высокого разрешения. Экспедиция намечена — под кодовым названием «Венера-Д». Но откладывается. Не исключено, что аж до 2030 года.

- Я не доживу.., - вздыхает Леонид Васильевич. - Жаль...

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Академик Лев Зеленый: «Открытие жизни на Венере требует безотлагательного продолжения»

- Из всех планет Солнечной системы Венера ближе всего к нам - по массе, расстоянию и получаемой от светила энергии, - говорит Лев Матвеевич. - Но основные усилия по поиску жизни вне Земли сейчас направлены на Марс. Поиски пока там безрезультатны, несмотря на очень совершенную технику исследований и большие трудовые и финансовые затраты. Почему не найдена жизнь на Марсе – это отдельная тема. Я о другом. Выполненное с помощью новых методов в ИКИ РАН детальное изучение архивных материалов советских исследований Венеры показало то, что было упущено в 70-80-х годах прошлого века: на Венере, по-видимому, есть жизнь! Хотя местные условия совершенно не похожи на земные.

Работа российских ученых требует безотлагательного продолжения. Необходима новая миссия к планете, оснащенная современными исследовательскими средствами. Но если ее снова откладывать, открытие для России будет потеряно, как уже бывало не раз.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Минимальное расстояние от Земли до Венеры 38 миллионов километров. До Марса дальше — минимум 55 миллионов километров.

Венера покрыта слоем облаков. Её поверхность не видна в оптическом диапазоне.

Венера: горячо и душно, но жить можно.

Представления о том, что из себя представляет соседняя планета, советские ученые могли получить еще в 1961, когда к Венере отправился аппарат «Венера-1». Но связь с ним была потеряна.

Первую информацию добыли американцы — рядом с Венерой пролетел их аппарат «Маринер-2».

Попытка достигнуть поверхности Венеры была предпринята в 1967 году с помощью аппарата «Венера-4». Атмосфера планеты раздавила его на высоте 25 километров. «Венера-5» пришла в негодность на высоте 17 километров.

Первым в 1970 году достиг поверхности, сохранив рабочее состояние, аппарат «Венера-7».

Последним аппаратом, оказавшимся у Венеры, стал японский «Акацуки». В 2015 году он вышел на орбиту планеты.

В 1961 году в СССР был снят фантастический фильм «Планета Бурь» - о совместной советско-американской экспедиции на Венеру. Её участники нашли там и растительность и жизнь в виде существ, подобных динозаврам. Что тогда не сильно впечатлило и не выглядело фантастикой — в те времена соседние планеты считались обитаемыми.

Информация о реальных условиях окружающей среды и на Венере и на Марсе сильно огорчили.

Исследования ИКИ РАН вернули надежду на то, что на ближайшей к нам планете может существовать жизнь.