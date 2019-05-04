Фитнес-миллионерша Лорен Дженай выходит замуж за заключенного

Когда-то 47-летние американцы Лорен Дженай и Тайлер Такер вместе учились в одном классе. Тайлер был тайно влюблен в улыбчивую девушку, но она встречалась с его лучшим другом. Уводить чужую подругу было как-то непорядочно, поэтому Такер отошел в сторону и все эти годы наблюдал за успехами своей первой любви издалека.

А наблюдать было за чем. Самоуверенная красотка бросила школу, укатила в Калифорнию и вышла замуж за тренера Грега Глассмена. Cначала Лорен работала парикмахером, но вскоре ей опротивели чужие кудри. Вместе с супругом они сняли угол в секции джиу-джитсу и разработали собственную методику тренировок - кроссфит, которая объединила элементы тяжелой атлетики, гимнастики и пауэрлифтинга. И если супруг был полностью сосредоточен на тренировках, то у Лорен обнаружилась предпринимательская жилка. Она придумала систему абонементов, бонусов, стала много вкладывать в маркетинг и рекламу, сделала сайт. Уже через полтора года пара открыла новый зал на 100 квадратных метров. Слава о новой идеологии спорта разнеслась так быстро, что вскоре Лорен и Грег начали открывать филиалы сначала в других городах, а потом и в новых странах. К 2016 году методику преподавали в 13 тысячах залов, а стоимость бренда оценивалась в четыре миллиарда долларов.

Однако, как это часто бывает, погоня за успехом и большие деньги подточили брак. Грег все больше времени проводил в разъездах, где постоянно изменял жене, беременной в четвертый раз. Долгое время Лорен не хотела в это верить, пока ей не позвонила одна из любовниц, заявив, что тоже ждет ребенка. Дженай подала на развод, отсудив у Грега половину семейного состояния. Позже экс-супруг выкупил ее долю в бизнесе за 16 миллионов долларов.

Лорен не устает повторять, что не верит в виновность своего избранника. Ну почти как попугай! Фото: facebook.com/lauren.jenai

Богатая, но несчастная

Неудачный брак - с кем не бывает, зато 20 миллионов на счету, огромный особняк с пятью спальнями, четверо детей, собаки. Плюс стройная фигура и отличные друзья. Но однажды утром Лорен проснулась и поняла, что не хочет вставать с постели. Погрузившись в депрессию, женщина забросила спорт, который был ее жизнью 20 лет, ела что придется, перекинула заботы по уходу за детьми на няню.

Именно в этот момент с ней через Фейсбук связался Тайлер Такер - тот самый влюбленный в нее одноклассник. Он рассказал, что выучился в местном колледже на экономиста, женился и работал в сфере коммерческой недвижимости. Но кризис на рынке ударил по его кошельку и амбициям, мужчина начал пить. Сначала ушла жена, потом он потерял работу. Как он живет сейчас, Такер решил не рассказывать: последние два года мужчина бродяжничал, а этим не хвалятся. Купленный в ипотеку дом забрали за долги, жилье родителей он продал еще раньше. Полное фиаско по всем фронтам! В стремлении поменять жизнь Такер автостопом добрался до Майами и поселился на Ки-Уэсте - острове, где когда-то жил Хемингуэй. Зарабатывал на жизнь грузчиком, ночевал на кораблях или в ночлежках. Решил даже бросить пить, поняв, что из этой ямы надо выбираться. Тем более что переписка с Лорен становилась все душевнее и ему показалось: а вдруг с ней получится начать все сначала?

И тут его арестовали.

О том, что Такер в тюрьме, Лорен написал в Фейсбуке его знакомый. «Ему нужна твоя помощь, - пришло сообщение. - Такера арестовали за убийство».

Тайлер Такер получил пожизненный срок. Фото: Monroe County Sheriff's Office

Ограбление со многими но

Следствие утверждало, что Такер вместе с подельником Рори Уилсоном пытался ограбить дом, в котором жили две женщины и мужчина. Мол, у хозяйки жилища Полы Бельмонте были деньги и наркотики, на которые грабители и позарились. Женщина подняла шум, на него прибежал обитатель стоявшего по соседству трейлера Мэтью Боннет. Во время стычки один из преступников ударил его ножом, и Боннет позже скончался в больнице. Была ранена и Пола.

Предполагаемых убийц нашли через несколько дней, но Такер заявил, что ничего не помнит из событий того вечера: он был пьян. И, надо отметить, что если Уилсона жертва ограбления Пола опознала сразу, то Такера вспомнила с трудом. Может, он, а может, и нет: темно же было. К тому же на месте преступления не нашли ни одной улики, подтверждающей его присутствие. Не обнаружили отпечатков Такера и на ноже. Обвинение построило доказательства вины на словах Уилсона и показаниях сокамерника Такера, якобы слышавшего его признание. В декабре 2018 года суд признал Такера виновным, приговор - пожизненное заключение.

Обвинения в адрес школьного друга поразили Дженай.

- Я стала разбираться и увидела, что в деле масса нестыковок, а суд присяжных вынес приговор просто потому, что Такер бродяжничал, - рассказала Лорен журналистам. Миллионерша наняла для одноклассника хорошего юриста и частного детектива. Купила телефон и передала его в тюрьму для связи с Такером.

Роман по видеосвязи

Во Флориде запрещены личные встречи с заключенными, поэтому Лорен записалась на сеанс видеосвязи и впервые за 30 лет увидела старого приятеля.

- Когда мы болтали по видео, то снова были как школьники, - признается женщина. - Я очень долго жила одна, и наладить отношения с ним мне было очень приятно.

Если до этого они два года общались в Фейсбуке на отвлеченные темы, то теперь все больше рассуждали о том, какие у них могли быть дети и как много они упустили. «Мне нравится говорить с тобой, ты заставляешь меня смеяться, - написала она ему в тюрьму. - Я жду каждого раза, когда мы сможем пообщаться». Такер ответил, что каждый день просыпается с мыслью о ней.

Окрыленная Лорен наняла еще одного адвоката и предложила миллион долларов залога за освобождение возлюбленного. Но суд отказал. Женщина не сдавалась: она решила, что выйдет за любимого замуж в тюрьме. Женам осужденных разрешены свидания, и они смогут видеться хотя бы раз в месяц.

Свадьба Лорен и Такера назначена на конец мая. Невеста очень волнуется, ведь она впервые за 30 лет увидит жениха вживую. Лорен верит, что они смогут обжаловать приговор и тогда сыграют настоящую свадьбу на берегу океана.

Кстати, основательница кроссфита не планирует составлять брачный договор. Говорит, что деньги она всегда сможет заработать, а вот вторую такую любовь вряд ли встретит.

А КАК У НАС

Татьяна Овсиенко дождалась любимого из тюрьмы

Певица Татьяна Овсиенко и бизнесмен Александр Меркулов познакомились в 2008 году в Ялте. Курортный роман быстро перерос в отношения, а спустя три года возлюбленного звезды задержали по подозрению в организации убийства питерского бизнесмена. К этому времени стало понятно, что певица даже не знала его настоящую фамилию, потому как у ее избранника было несколько паспортов с разными фамилиями. Татьяна не верила в виновность любимого. Она ходила на все судебные заседания, обращалась к влиятельным друзьям и даже стала членом комиссии Общественного совета при МВД. Артистка продала квартиру и ездила в гастрольные чесы, чтобы заработать на лучших адвокатов.

Два года назад Меркулова освободили. Татьяна встречала Александра у дверей тюрьмы. Сейчас они подумывают о том, чтобы родить ребенка, прибегнув к услугам суррогатной матери. 52-летняя певица уверяет, что все испытания стоили того, чтобы они были вместе.