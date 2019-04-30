2019-04-30T11:01:43+03:00
Происшествия

В Подмосковье извращенец напал на первоклассника

Мужчина был задержан по «горячим следам» и в ближайшее время ему предъявят обвинение
Анастасия ВАРДАНЯН
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В ближайшее время будет возбуждено уголовное делоВ ближайшее время будет возбуждено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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О том, что случилось 29 апреля во время прогулки во дворе жилого дома на улице Текстильщиков в городе Орехово-Зуево Московской области, семилетний Дима* сразу рассказал маме. Взрослый мужчина, которого мальчуган видел впервые в жизни, завел его за гаражи и принялся демонстрировать свои половые органы. К счастью, дальше этого дело не пошло и он отпустил ребенка, пригрозив расправой, если тот расскажет об этом родителям. Но Диме хватило смелости не только поделиться этим с мамой, но и дать показания полицейским. Он хорошо запомнил лицо маньяка и описал его приметы. Это и помогло его задержать.

- В тот же день был установлен и доставлен в отделение 38-летний житель Орехово-Зуево. Официально он нигде не работает. Ранее судим не был, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Доследственную проверку проводит подмосковный СК. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Справиться с шоком пострадавшему первокласснику помогут психологи. Семья ребенка неполная, мама растит сына одна, но вполне благополучная. 26-летняя мама Димы пояснила сотрудникам полиции, что мальчик лишь изредка гуляет один. Пи этом за территорию двора он никогда не выходит.

*Имя ребенка изменено по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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