Ученые подтвердили: совы и жаворонки действительно существуют

Циркадные ритмы – это внутренние биологические часы человека. Только наша воображаемая стрелка, в отличие от часовой, обегает полный круг за 24 часа. Проще всего увидеть пример работы циркадных ритмов, вспоминая цикл «сон - бодрствование»: будучи свободным от обязательств, человек все же засыпает и просыпается примерно в одно и то же время суток.

Циркадные ритмы есть у всех живых существ на планете, даже у бактерий. Они регулируют практически все процессы в нашем организме – сон и бодрствование, снижение и повышение аппетита, деление клеток, производство гормонов, артериальное давление и даже число ударов сердца в минуту. Собственно, внутренние биологические часы и нужны нам для того, чтобы клетки организма совершали определенные процессы в нужное время суток.

В идеале циркадные ритмы должны быть синхронизированы с внешним миром. Рассвело - и мы проснулись. Стемнело - и мы на боковую.

Что бывает, если циркадные ритмы не совпадают с миром вокруг, лучше всего демонстрирует такое явление, как джетлаг (с англ. Jet lag) - расстройство биоритмов после перелета через несколько часовых поясов. Организм не успевает настроить внутренние часы под местное время. Поэтому все туземцы спят, а путешественники мучаются бессонницей. Туземцы просыпаются, а гостям будто песку в глаза насыпали. Если человек не самого богатырского здоровья, а разница в часовых поясах велика, то хлебнет он проблем: и с сердцебиением, и с артериальным давлением. Но постепенно фоторецепторы глаз начинают фиксировать фазы света и темноты в новом месте и передавать эту информацию молекулярному часовому механизму. И организм перестраивается.

28 часов в сутках? Почему бы и нет!

Впрочем, сводить циркадные ритмы к следованию за циклом дня и ночи неправильно.

Еще древние греки, подозревавшие у людей наличие внутренних часов, считали, что изменения в организме зависят не только от внешнего света, но и от температуры окружающей среды.

Первый научный эксперимент по выявлению циркадных ритмов был проведен французским ученым Жан-Жаком Дорту де Мераном еще в 1729 году. Он поставил растение в темное место и обнаружил, что листья у него все равно открываются и закрываются в одно и тоже время. Это позволило сделать вывод, что биологические ритмы «управляются» изнутри организма.

Подобный эксперимент, но уже на самом себе, в 1938 году провел американский физиолог Натаниэль Клейтман. Его целью было доказать, что циркадный ритм формируется под воздействием внешней среды. И что стоит изменить эти воздействия – циркадный ритм тоже изменится, например, на 28-часовой. Для того, чтобы это доказать, ученый провел в Мамонтовой пещере в Кентукки 32 дня. Там, в кромешной темноте, при постоянной температуре, даже догадаться было нельзя, какое время суток сейчас «на свободе». Но результаты эксперимента были неоднозначными: перейти на 28-часовой график дня Клейтману так и не удалось. Однако находившийся с ним в пещере студент Брюс Ричардсон сумел перестроиться на 28-часовой ритм!

В 1962 году немецкий физиолог Юрген Ашофф провел схожий эксперимент. Четверо его сыновей на 4 недели переселились в подземный бункер со всеми удобствами. В подземелье не поступала никакая информация о времени суток. Сыновья могли самостоятельно устанавливать режим дня, включать и выключать свет, когда им угодно. Ученый лишь записывал информацию о циклах сна и бодрствования, температуру тела, физиологические показатели. Результаты показали, что у человеческого организма есть внутренних механизм регуляции циклов. Не имея доступа к часам или к Солнцу, организм сам высчитывает время и совершает одни и те же процессы в одно и то же время.

Сколько там натикало?

У всех млекопитающих управление циркадными ритмами происходит в гипоталамусе (отдел головного мозга). От клеток сетчатки глаза в гипоталамус поступают сигналы об уровне освещенности, эта информация перерабатывается 50 000 нейронов, сигналы которых направляются для координации всего организма. Для того чтобы управлять циркадным ритмом, клетки гипоталамуса используют специальные гены и их белковые продукты.

В 2017 году Нобелевская премия в области медицины и физиологии была выдана ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытия в области циркадных ритмов. Им удалось показать, как циркадные ритмы управляются специальным геном и белком. Это открытие позволит в обозримом будущем разработать лекарства для синхронизации циркадных ритмов и победить бессонницу, например.

А нужна ли нам вообще эта согласованнасть с окружающей средой? В конце концов, человечество не зря изобрело лампы искусственного света, шторы, не пропускающие свет. Мы давно заселили Крайний север, где полярный день сменяет полярная ночь. Плаваем на подводных лодках. В конце концов - «Moscow never sleeps» - Москва никогда не спит: в столице круглосуточно работают не только гостиницы и вокзалы, но и супермаркеты, поликлиники, даже музеи и библиотеки (пусть только раз в году, но все же). То есть куча людей, чьи циркадные ритмы не синхронизированы с природными. И что же?

Если растение будет пытаться запустить фотосинтез (образование питательых веществ из воды и углекислого газа под действием энергии солнца) в темном подвале, оно просто загнется. Человек более адаптивная система, нас так просто не сломаешь. Но здоровье попортить очень даже можно. При рассинхронизации циркадных ритмов с окружающим миром повышается риск хронических заболеваний, человек испытывает постоянный психологический дискомфорт. Снижается концентрация внимания, мучает сонливость, ухудшается память. Доказано, что это приводит к ожирению и даже повышает риск рака!

Собственно, многие из нас испытывают эти симптомы каждое лето. Когда светло становится на улице в 4 утра, а вставать на работу большинству нужно в 7. Разбуженные солнечными лучами, мы просыпаемся до будильника, а потом весь день проводим в сомнамбулическом состоянии.

Яркий искусственный свет в вечернее и ночное время также буквально сбивает наши внутренние настройки. Ученые установили, что чтение электронных книг с подсветкой экрана может ухудшить качество сна и самочувствие на следующий день.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Понятно, что современный человек, включенный в социальную жизнь, не может жить только по воле своих циркадных ритмов. Но все же старайтесь на них хотя бы оглядываться.

1. Старайтесь ложиться и, что еще более важно, вставать в одно и то же время. Причем, если вы не классическая сова, идеально оказаться в постели не позднее 22 - самое позднее - 23 часов.

2. В спальне должно быть абсолютно темно и прохладно. Шторы с пометкой «блэк аут» (не пропускающие свет), повязка на глаза для сна - подойдут любые ухищрения.

3. За два часа до сна выключите телевизор, оторвитесь от экранов смартфонов и компьютеров - доказано, что свечение экрана мешает запустить выработку гормона сна мелатонина.

4. Если после перелета или стрессовых ситуаций у вас бессоница, многие современные врачи советуют не ворочаться в постели, а вставать и заниматься нешумными монотонными делами. Так вы перестанете нагнетать у себя нервное напряжение, связанное с отсутствием сна. От рутинных действий может быстрее захочется в постель. Ну а если сон так и не пришел, главное дотерпеть до следующего вечера - чтобы, наконец, вырубиться.

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Уже много лет идут активные споры, существует ли на самом деле деление на «сов» и «жаворонков». Или «совы» - это всего лишь отбившиеся от рук «жаворонки», которых нужно взять в ежовые рукавицы, требовать от них соблюдения режима и дисциплины. Ну, действительно, если циркадные ритмы предписывают прекращать выработку гормона сна мелатонина после рассвета, как можно весенним днем спать до полудня?

А вот, оказывается, можно. Ученые подтвердили, что пики активностей головного мозга у разных людей происходят в разное время. Исследователи из канадского университета Альберты обнаружили, что у тех испытуемых-добровольцев, которые сами относили себя к «жаворонкам», возбудимость нервных путей внутри головного мозга максимальна около 9 часов утра, а затем постепенно снижается в течение дня. Это означает, что пик внимательности и умственной производительности у этих людей приходится как раз на начало стандартного рабочего дня. У тех же испытуемых, которые считали себя «совами», мозг оказался наиболее возбудим около 9 вечера.

Впрочем, согласно медицинской статистике, около 80% людей могут подстраивать свой ритм жизни под необходимый. Они способны приспособиться к любому распорядку дня. Хуже приходится тем 20 процентам, которые подстроиться не могут.

В принципе, если речь идет о «жаворонке», то проблемы обычно небольшие - современный ритм жизни потворствует их биологическим ритмам. Гораздо тяжелее приходится «совам». Они с детства терпят дискомфорт. На пике активности их укладывают спать, после чего они проводят в постели несколько бессонных часов. Утреннее время за завтраком для них самое мучительное. Приходится преодолевать сон и слушать окрики близких. В более зрелом возрасте они учатся приспосабливаться и нередко выбирают работу с гибким графиком, от сторожа до фрилансера и свободного художника, благо современный мир может предложить большой выбор.