В Роспотребнадзоре рассказали, какое мясо нельзя брать на шашлык

Чтобы не испортить себе впечатление от долгожданных праздников, мясо для шашлыка выбирайте особенно тщательно. Санитарные врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Покупайте мясо в стационарных магазинах, магазинчиках и лавках. Там вы всегда можете потребовать документы на продукт: накладную, сертификат соответствия, ветеринарная справка - они обязательно должны быть у продавца. В качестве товара, которым торгуют с машин, у обочин дороги нельзя быть уверенным. Дешевизна такого шашлычка может выйти вам боком.

2. Если берете мясо, а не готовые куски в маринаде, первым делом обнюхайте кусок. Запах не должен быть неприятным: никакого душка затхлости, сырости, чего-то химического! Свежий кусок должен радовать глаз: быть сухим, но чуть поблескивающим. При надавливании мясо должно быстро выпрямляться. На ощупь не быть липким, скользким, сочащимся кровью.

Перед покупкой обязательно разверните кусок мяса и осмотрите со всех сторон. Бывает, что на витрину продавцы укладывают мясо красивой стороной, а на противоположной, или подвернутой внутрь оказываются жилы, жир, негодные для шашлыка ошметки.

Чем темнее мясо - тем оно старее. Если мясо темное, распрямляется после надавливания долго, из него натек в поддон мясной сок - скорее всего, вам продают размороженный продукт. В самом факте заморозки и однократной разморозки ничего криминального нет - употреблять такое мясо вполне можно. В том числе и на шашлык. Но по вкусу оно проигрывает охлажденному. И важно, чтобы цикл заморозки-разморозки был проделан всего лишь раз, потому что повторная заморозка вредна.

3. Чтобы отличить однократно замороженное мясо от того, которое не раз кочевало из морозилки в морозилку, придавите кусок пальцем и подержите. При нагревании на нормальном замороженном мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит.

4. Выбирая в магазине шашлык в маринаде, обращайте внимание не только на внешний вид (хотя это тоже важно - количество и размер кусков, аккуратность, объем маринада). Изучите этикетку. В идеале, на ней должно быть указано не только общий вес продукта, но и сорт мяса, использованного для приготовления. Берите только высший или первый. Всё, что ниже, будет с сухожилиями, а их потом не прожуешь.

Потрясите ведерко с шашлыком, чтобы понять, много ли в нем жидкости. Хорошее охлажденное мясо впитывает в себя маринад. А вот замороженное, которое залили уксусом, наоборот, выделяет сок.

5. Найдите в составе продукта на этикетке консерванты – их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент.

6. Проверьте дату изготовления и срок годности. Лучше, если они проштампованы прямо на банке, а не напечатаны на этикетке, которую легко переклеить. Если шашлык продается в пластмассовом ведерке, крышка должна быть закрыта плотно, ни в коем случае не вздутой.

Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи.