Похитительница гуманоида Алешеньки – «Комсомолке»: «Мы не возили мумию к Ванге. Правда гораздо прозаичней»

БУДНИЧНАЯ ЧЕРТОВЩИНА

Весь мир весной 1996 года облетела сенсация — у обычной старушки в уральском городке Кыштым живет инопланетянин! Сперва об этом написала местная газета, потом большая статья вышла в «Комсомольской правде». По федеральным телеканалам, как грибы после дождя, стали появляться сюжеты об уральском гуманоиде. Наконец, новость подхватили американские и английские таблоиды. А японские журналисты и вовсе устроили паломничество в Челябинскую область. Заморские акулы пера целый год осаждали местных жителей и умоляли поделиться хоть какими-то подробностями быта пришельца. Вишенкой на торте всеобщей истерии стал художественный фильм «Внеземной» и гипсовый памятник виновнику торжества в самом Кыштыме...

Памятник гуманоиду Алешеньки установлен на окраине КыштымаФото: Вадим ЧЕРНОБРОВ

А ведь начиналась эта история довольно буднично. У пенсионерки Тамары Просвириной в доме отключили воду, и она вечером отправилась с ведром на колодец. И тут приключилась чертовщина: под сосной женщина обнаружила крохотное тельце и притащила его к себе в квартиру.

- Раньше Тамара умной женщиной была. А как сына Серегу за кражу посадили, у нее будто что-то перемкнуло, - рассказывали нам соседи старушки. – Тома стала выходить на улицу с кем-то, крепко-крепко запеленованным. И говорит еще нам: вот – мой ребеночек, Алешенька. А что там в пеленке, не показывает. Ну, мы решили, кукла, наверное.

Тамаре Просвириной поставили диагноз "шизофрения"Фото: Личный архив семьи Просвириных / Владимир Бендлин

Жильцы три недели понаблюдали эту картину, и вызвали неотложку. В психдиспансере пенсионерке поставили диагноз «шизофрения».

Увидели ли врачи в квартире у Просвириной «Алешеньку»? Говорят, что нет. Впрочем, это и не удивительно. Тамара Васильевна была тем еще Плюшкиным. Ее жилпощадь оказалась завалена хламом. Разглядеть в этой помойке 30-сантиметровое существо – занятие не из легких.

Рядом с этим колодцем пенсионерка нашла крохотное тельцеФото: Алексей БУЛАТОВ

Так бы и покоилась сенсация мирового масштаба под грудами мусора, если бы в квартиру к старушке не забрался приятель ее сына. Жулик знал, что Сергей в тюрьме, а его мама – в больнице. Вот и решил обчистить безхозную жилплощадь. Несмотря на горы рухляди, взять у бедной пенсионерки оказалось нечего. Пришлось довольствоваться странным мертвым существом.

- Эта тушка пованивала. Поэтому я засушил ее на солнышке. Ну чтобы как вяленая рыба была, - объяснял асоциальный элемент.

Когда милиционеры поймали жулика на очередной краже, тот в качестве взятки предложил стражам порядка новоявленную мумию пришельца. Старший следователь Владимир Бендлин дело все-таки завел, но и гуманоида конфисковал.

- Начальник не поверил, что мумия – тело пришельца, - жаловался нам Бендлин. – Поэтому я унес мумию домой. У нас в квартире как раз два холодильника было. Один с продуктами, другой – старенький – на всякий случай стоял. Вот в него я и убрал гуманоида, в морозильную камеру. Лучше не спрашивайте, что мне тогда жена сказала.

Милиционер Бендлин в 96-м году отдал мумию сектантамФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда семейная лодка уже готова была разбиться о пришельца в холодильнике, сыщик увидел объявление в газете: «НЛО-контакт. «Звездная академия. Если у вас есть информация о пришельцах, звоните нам».

- Ну, я и позвонил. А уже через день члены этой организации приехали ко мне домой, - резюмирует Бендлин. – Они сказали, что выяснят, пришелец это или нет. Гости выглядели очень представительно. Поэтому я сразу передал им Алешеньку.

СЕКТАНТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

На самом деле «Звездная академия» - это секта, которая существует до сих пор. Ее настоящее название «Академия фронтальных проблем».

- «Академия» – это один из первых отечественных психокультов, - объясняет исследователь современного сектантства Александр Дворкин. – В последнее время я про них мало слышал. Но то, что происходило в 90-е, это было чудовищно. Людей запирали на несколько дней, иногда даже на недели в небольшие помещения. Часто все кончалось свальным грехом со всевозможными извращениями. Людей они просто ломали. Жертвы этой секты исчислялись сотнями.

Ничего необычного. Просто один из "семинаров" "Звездной академии"Фото: vk.com

В Кыштым за мумией приехала одна из лидеров «космического учения» Галина Семенкова. Ей Бендлин и отдал гуманоида. Но что произошло с загадочным вещдоком дальше? Ответить на этот вопрос в первую очередь может Семенкова. Чтобы добраться до нашей визави, мы в 2016 году внедрились в «Звездную академию». Правда, доморощенных штирлицев быстро вычислили. К счастью, не побили, а просто показали на выход из барака, где проходил «звездный шабаш». Семенкова, руководившая нашим выдворением, на прощание заявила:

- По дороге из Кыштыма рядом с озером Таватуй машина заглохла, над нами зависла тарелка, и свет забрал Алешеньку. Всё. Он исчез. Нет его! – после этого женщина села в тонированный внедорожник и укатила в неизвестном направлении.

Больше 20 лет было непонятно, что же это за загадочное существоФото: Владимир БЕНДЛИН

МУМИЮ ПОДАРИЛИ ВАНГЕ?

Все эти три года мы вербовали информаторов из рядов «Звездной академии». Среди сектантов попадались весьма разговорчивые типы. Например, ниточка привела нас в Крым к одному из самых больших радиотелескопов в мире. По словам нашего нового знакомого, под этой гигантской штуковиной и закопали кыштымского карлика. Увы, наводка оказалась пустышкой. В Евпатории уфологи, действительно, устроили шабаш. Но похоронили не Алешеньку, а какую-то самодельную бесформенную гадость, символизирующую инопланетную жизнь.

Журналисты "КП" искали могилку гуманоида Алешеньки в КрымуФото: Антон МЕШАВКИН

Другой наш информатор заявил:

- Один из основателей «Звездной академии» Борис Золотов дружил с Вангой. В августе 1996 года он повез кыштымского карлика в Болгарию, чтобы показать диковинку слепой провидице. Увы, увидеться друзьям не удалось. Когда Борис Евгеньевич добрался до Рупите (городок, где жила ясновидящая – прим. авторов.), Ванга оказалась при смерти. А вскоре скончалась. Я слышал от нескольких знакомых, что гуманоида закопали неподалеку от дома бабы Ванги. Мумия стала последней данью уважения к ней…

Длинна мумии - 30 смФото: Владимир БЕНДЛИН

Версия, конечно, красивая. Но никаких подтверждений наш «крот» предоставить не смог. А устраивать раскопки на территории Евросоюза без малейших доказательств – идея рисковая.

Конечно, целью номер один все эти три года оставалась похитительница Алешеньки Галина Семенкова. Нам был необходим второй раунд интервью с ней. Как только мы получали информацию, что сектантка устраивает очередной псевдо-тренинг, мы мчались по адресам, которые сливали нам доброжелатели. Но на этих сходках из-за огромной охраны приблизиться к Семенковой было просто невозможно.

СДЕЛКА

И вот, наконец, удача улыбнулась нам. «Пташка» принесла на хвосте сотовый «капитанши звездных шабашей». Набираем номер.

- Галина Ивановна, здравствуйте. Это «Комсомольская правда». Дадите нам интервью?

- Нет!

- Но ведь уже 23 года прошло. Может, пора уже сказать, что на самом деле произошло с гуманоидом Алешенькой. Только не говорите, что его забрала летающая тарелка…

- А я так говорила, да? (смеется)

- У вас в мае будет очередной шаб… очередной семинар в Крыму. Давайте там встретимся, и вы откроете нам правду.

- Думаете, гуманоида все-таки в Крыму похоронили? И я на его могилку поеду? – усмехается Семенкова.

- А у нас новая информация – вы отдали мумию Борису Золотову. И он повез ее в Болгарию показать Ванге. А после смерти прорицательницы закопал рядом с ее домом…

- Борис Евгеньевич очень часто шутил. А люди не могли иногда определить, где он правду сказал, а где посмеялся. Про Вангу это шутка, конечно. Кстати, откуда вы столько знаете? Откуда знаете про мою новую экспедицию в Крым?

Галина Семенкова в 96-м году увезла мумию из КыштымаФото: vk.com

- Мы общаемся с некоторыми вашими товарищами. Они нам и рассказывают.

Неожиданно Семенкова сменила гнев на милость.

- Ребята, давайте договоримся так, - раздраженно предложила Галина Ивановна. - Я вам расскажу правду. И вы забудете раз и навсегда про меня и мою организацию.

Стоит ли уточнять, что о такой сделке мы даже мечтать не могли! Охотно соглашаемся.

- Вся эта история яйца выеденного не стоит, - уверяет Семенкова. - Понятно, что сама я не могла определить, является ли мумия инопланетянином. Поэтому я позвала с собой в Кыштым своего друга – судмедэксперта из Екатеринбурга. У нас сразу была договоренность, что из Кыштыма мумию забирает мой приятель и отвозит к себе на работу, чтобы в лаборатории сделать все необходимые анализы. Генетических исследований тогда еще не было. Определяли по биологической экспертизе, по антропометрическим данным. Биологически ведь есть первая, вторая, третья группа крови. Вот и у тканей есть группы. Никакой Алешенька не гуманоид. Это человеческий зародыш.

В 2017 году активисты предлагали сделать Алешеньку символом КыштымаФото: Екатерина ШАНГИТОВА

- Но мы же видели фотографии! Это существо мало похоже на человека…

- Как будто вы не знаете про аварию на «Маяке» (в 57-м году в 11 километрах от Кыштыма произошла страшная авария на химкомбинате «Маяк». Из-за выхода из строя системы охлаждения взорвалась емкость для хранения радиоактивных отходов. Вредоносное облако из-за попутного ветра быстро долетело до города – прим. авторов). После того ЧП каких только мутантов не рождалось в Кыштыме. Говорят, у местных патологоанатомов целая кунсткамера накопилась из деформированных выкидышей.

- И куда ваш друг после экспертизы дел мумию?

- Она уже не представляла научного интереса. Утилизировал, как и любой другой ненужный биоматериал.

- А вам не жалко было отдавать Алешеньку? Все-таки что-то необычное, хотя бы на вид.

- Ну куда я его привезу? Я – обыкновенная женщина. У себя в холодильнике буду держать? Единственное, перед тем, как отдать мумию на экспертизу, мы ее сфотографировали на память. Хотели, чтобы она стояла. А мумия падала. Тогда мы это тельце поставили в обычный граненый стакан. В нем и сняли.

Это последние фотографии Алешеньки. Сектанты сделали их в Кыштыме в тот день, когда забрали мумию. Как видите, фотоделу данные товарищи не учились. Фотка со вспышкой - бездарно засвечена. Снимок слева сохранился лишь в виде черно-белой распечаткиФото: Галина Семенкова

- Почему вы раньше не рассказывали правду? От вас бы все отстали еще в 96-м году.

- Никому не нужна правда. Вон милиционеру Бендлину, который и отдал нам мумию, я еще в 96-м году рассказала, что это человеческий детеныш. Но Бендлин, как только понял, что тему Алешеньки можно монетизировать, сразу начал кричать на всех углах про инопланетянин. Всем подавай сенсацию. Мне кажется, вы это интервью не опубликуете. Дальше будете всем рассказывать, что Алешенька – гуманоид.

- Еще как опубликуем!

- Тогда больше не беспокойте меня!

p.s. конечно, можно предположить, что Галина Семенкова лжет, и экспертиза показала: Алешенька – внеземное существо. Но, думаем, за прошедшие 23 года подобная информация все-таки просочилась бы. Кто-то из коллег того судмедэксперта, который проводил анализ, выболтал бы правду. Да и про утилизацию бедного Алешеньки сектантка, пожалуй, не соврала. Напомним, когда в Кыштым в 1997 году приехала съемочная группа из Японии, журналисты из страны восходящего солнца обещали 100 тысяч долларов за мумию. Уцелей засушенный эмбрион, его бы тут же преподнесли японцам на блюдечке с голубой каемочкой. В общем, на этом мы ставим точку в расследовании. Спасибо тем, кто прочел все 14 частей наших приключений!

p.p.s. но если у вас есть другая информация о том, что случилось с гуманоидом Алешенькой, смело пишите на почту andrey.gorbunov@phkp.ru

Кыштымского карлика проверили даже на радиацию. Она оказалась в нормеФото: Владимир БЕНДЛИН

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