2019-04-30T19:05:03+03:00
Происшествия

Турок неделю избивал невесту-россиянку из-за потерянного обручального кольца

Женщина чудом спаслась от недекватного жениха, который еще совсем недавно был милым и заботливым кавалером
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в Одинцовскую ЦРБ, где ее в тот же день госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множеством гематом.Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в Одинцовскую ЦРБ, где ее в тот же день госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множеством гематом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Около года назад 39-летняя Наталья Б.* познакомилась в интернете с привлекательным 37-летним турком Али М.* Общение пары сразу приобрело личный характер. Влюблённые беспрерывно обменивались сообщениями в сети. Мужчина всячески показывал серьзность своих намерений и звал Наташу в гости, в родную ему Анталью. Там он обещал познакомить женщину со своей семьёй.

После нескольких месяцев общения женщина все же решилась приехать в гости к заморскому ухажеру. Али сдержал слово и действительно познакомил Наталью с родными. Визит был краткий, всего 3 дня. Али был вежлив и учтив, красиво ухаживал за женщиной и всячески располагал ее к себе.

Все изменилось, когда Наташа решила вновь прилететь к возлюбленному в начале апреля. Предвкушая романтический отпуск, женщина отпросилась с работы, купила путевку уже на 10 дней и снова прилетела в Турцию. Сперва все было как и раньше - забота и ласка. Али подарил Наталье кольцо, в знак своих сильных чувств. Правда с размером мужчина немного не угадал, украшение оказалось велико. В один несчастный момент украшение слетело с пальца женщины и потерялось. Наташа очень расстроилась и сообщила жениху о случившемся. Реакция Али превзошла все ожидания женщины - он ударил Наташу и приказал ей искать драгоценность.

Кольцо женщина в итоге нашла, но это не спасло ее от новых побоев, которые теперь случались регулярно. Каждый вечер Али выпивал и поднимал руку на Наташу уже без повода.

"Он очень сильный, большой крепкий мужчина! Бил со всей силы, у меня синяки по всему телу оставались. На лицо было страшно смотреть, белки глаз налились кровью. Утром он всегда приходил в себя, умолял о прощении. Бегал в аптеку за кремами и мазями, пытался ухаживать за мной и залечивать побои." - сообщила Наталья правоохранителям

Отпуск закончился, Али совершенно спокойно помог Наталье собрать вещи и заказал машину в аэропорт. В Москвку женщина сразу же обратилась за медицинской помощью в Одинцовскую ЦРБ, где ее в тот же день госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множеством гематом по всему телу. До сих пор женщина находится в больнице, лечение затянулось. Неадекватного ухажера женщина заблокировала в телефоне и решила написать заявление в полицию. Будет ли наказан Али сказать пока сложно, ведь он гражданин Турции.

(*имена героев изменены, прим ред)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Лохотроны для доверчивых": в Самаре бизнесмен открыл несколько псевдо-клиник, в которых разводили клиентов на деньги
По версии полицейских, Александр Чистяков владел не только скандально известной "Александрией", но и другими медицинскими учреждениями, где обманывают людей
Новости 24
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Зеленский о Путине: видел, но не знаком
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»