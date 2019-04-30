Турок неделю избивал невесту-россиянку из-за потерянного обручального кольца

Около года назад 39-летняя Наталья Б.* познакомилась в интернете с привлекательным 37-летним турком Али М.* Общение пары сразу приобрело личный характер. Влюблённые беспрерывно обменивались сообщениями в сети. Мужчина всячески показывал серьзность своих намерений и звал Наташу в гости, в родную ему Анталью. Там он обещал познакомить женщину со своей семьёй.

После нескольких месяцев общения женщина все же решилась приехать в гости к заморскому ухажеру. Али сдержал слово и действительно познакомил Наталью с родными. Визит был краткий, всего 3 дня. Али был вежлив и учтив, красиво ухаживал за женщиной и всячески располагал ее к себе.

Все изменилось, когда Наташа решила вновь прилететь к возлюбленному в начале апреля. Предвкушая романтический отпуск, женщина отпросилась с работы, купила путевку уже на 10 дней и снова прилетела в Турцию. Сперва все было как и раньше - забота и ласка. Али подарил Наталье кольцо, в знак своих сильных чувств. Правда с размером мужчина немного не угадал, украшение оказалось велико. В один несчастный момент украшение слетело с пальца женщины и потерялось. Наташа очень расстроилась и сообщила жениху о случившемся. Реакция Али превзошла все ожидания женщины - он ударил Наташу и приказал ей искать драгоценность.

Кольцо женщина в итоге нашла, но это не спасло ее от новых побоев, которые теперь случались регулярно. Каждый вечер Али выпивал и поднимал руку на Наташу уже без повода.

"Он очень сильный, большой крепкий мужчина! Бил со всей силы, у меня синяки по всему телу оставались. На лицо было страшно смотреть, белки глаз налились кровью. Утром он всегда приходил в себя, умолял о прощении. Бегал в аптеку за кремами и мазями, пытался ухаживать за мной и залечивать побои." - сообщила Наталья правоохранителям

Отпуск закончился, Али совершенно спокойно помог Наталье собрать вещи и заказал машину в аэропорт. В Москвку женщина сразу же обратилась за медицинской помощью в Одинцовскую ЦРБ, где ее в тот же день госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множеством гематом по всему телу. До сих пор женщина находится в больнице, лечение затянулось. Неадекватного ухажера женщина заблокировала в телефоне и решила написать заявление в полицию. Будет ли наказан Али сказать пока сложно, ведь он гражданин Турции.

(*имена героев изменены, прим ред)