Новая реальность: Живое общение становится признаком богатства

«Онлайн делает вещи дешевле. Для школ, больниц, аэропортов, ресторанов это возможность снизить расходы. Все, что можно делать онлайн, становится дешевле.

Богатые так жить не хотят. Люди обходятся дороже экранов, но богатые хотят и могут за это платить. Провести день без сотового телефона, покинуть соцсети и не отвечать на электронные письма - теперь это признак статуса...

И это удивительная новая реальность. Контакт с человеком становится люксовым товаром. Чем больше гаджеты проникают в жизнь бедных, тем меньше стараются иметь с ними дело богатые. Чем ты богаче, тем больше тратишься на то, чтобы побыть офлайн».

Это отрывки из колонки американской журналистки Нелли Боулз, опубликованной в «Нью-Йорк таймс». Статья навела шороху не только за рубежом, но и в российских социальных сетях. Кто-то счел автора «уходящим поколением», которое не может смириться с тем, что уже не получится жить по старинке. А кто-то согласился. Заодно припомнили, что в 2018 году Россия попала в топ-10 самых цифровых обществ мира. Есть такой международный рейтинг - мы там на 10-м месте, с небольшим отрывом от Японии; благо, по данным зарубежных исследователей, 50% россиян используют цифровые услуги и видят за ними будущее.

Журналистка «Нью-Йорк таймс» утверждает, что активное потребление цифровых услуг сейчас уже говорит не о вашей крутости, а о бедности. Так что гордиться особо нечем. Вы таким образом экономите (с этим, кстати, сложно поспорить). Нет, скажем, у вас денег на полноценное образование и «живых» преподавателей - слушаете курсы онлайн. Нет возможности заплатить тренеру по фитнесу - пользуетесь его экранной версией.

Ряд примеров из тех, что приводит американская журналистка как свидетельства новой реальности, в России вызовут скорее недоумение. Вот малообеспеченный пенсионер Билл коротает время, общаясь с говорящим анимешным котом Соксом. Кот живет у него в планшете благодаря стараниям социальной службы. Пенсионер просто счастлив, что ему есть хоть с кем поговорить. Многие наши одинокие пенсионеры тоже были бы счастливы. Только нам до такого сервиса для малоимущих стариков пока далеко. Проще живую кошку завести.

Но есть посылы, вполне актуальные и для нас. Дети, которые привыкли играть в кубики в планшете, не могут ничего соорудить своими руками, сокрушаются опрошенные американской журналисткой эксперты. Поэтому в среде богатых американцев, как следует из статьи, ширится мода на «свободные от гаджетов» школы.

Фейсбук для богатых тот же, что и Фейсбук для бедных, рассуждает колумнистка «Нью-Йорк таймс». Популярные электронные почтовые сервисы тоже для всех одинаковые и бесплатные. В этом есть большой плюс - демократичность. И минус - то, что становится массовым, не может иметь исключительное качество.

«Онлайн - это что-то вроде фастфуда», - следует вывод из статьи «Нью-Йорк таймс». Приличные люди, которые заботятся о себе и о своем здоровье, таким питаться не будут. Они купят более дорогую, но и более здоровую пищу.

Вспоминается приход в Россию «Макдональдса». Какие были очереди, когда в Москве на Пушкинской площади открылось первое заведение, позволившее вкусить прелестей западной жизни. А потом многие раскусили, что никакой это не престижный и даже не ресторан - скорее что-то вроде столовки на западный лад. Хотя что скрывать, до сих пор тысячи россиян с удовольствием жуют бигмаки и весьма довольны: недорого, быстро и сытно. То же и с общением через Фейсбук и возможностью заказать себе товары онлайн.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Богатым людям надо выделиться»

Михаил Брауде-Золотарев, директор Центра ИТ-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС):

- То, о чем пишет «Нью-Йорк таймс», во многом справедливо. Конечно, не всякий человек, который в состоянии заплатить за престижное потребление в виде общения с живым человеком, этого захочет. У людей разная психология, разные ценности.

Но всегда будут люди, для которых признаком их статуса будет, что с ними общаются не информационные системы и роботы, а люди. Что они могут это себе позволить. Такое будет обязательно, людям надо выделяться, быть не как все.

Кроме того, IT-индустрия предлагает быстрые и удобные, но все-таки базовые массовые сервисы, и они не всем подходят. Всегда будут ошибки, исключения, нетипичные потребности, с которыми будут разбираться «в ручном режиме» люди. Эта возможность, когда тебя обслуживает человек, конечно, будет привлекать состоятельных граждан.

Что касается России, поведение наших людей ничем не отличается от того, что демонстрируют американцы или европейцы. Мы воспринимаем цифровую культуру и связанные с нею особенности синхронно или с небольшой задержкой относительно экономически развитого мира, никакого своего российского пути тут нет. Все мировые тенденции, которые мы увидим в Америке или Китае, появятся и у нас.

«Дело не только в деньгах, но и в эффективности»

Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики:

- Практически все технологии сначала были уделом избранных, а потом перешли в сегмент массового применения. Автомобили, мобильные телефоны, генетические тесты... В ближайшем будущем, может, и до частных космических путешествий дойдет - как в Сочи слетать.

Конечно, живое человеческое общение в обозримой перспективе точно ничто не заменит. Но есть еще и вопрос эффективности. И тут IT-технологии выигрывают. Да, сейчас за рубежом, да и в России, есть такой тренд, когда богатые предпочитают «старую школу». Например, печатные книги. Запах бумаги, приятные тактильные ощущения перелистывания страниц... Но когда этим людям надо презентовать доклад, они используют современный редактор слайдов, а не демонстрируют написанное от руки. Оставляя «старую школу» для удовольствия.

Наконец, надо будет посмотреть на второй раунд - что нам предложат в сфере IT в ближайшие два-три года. Мощный взрыв информационно-коммуникационных систем может снова сделать ряд цифровых услуг люксовыми. Когда у вас будет возможность учить английский не с носителем по скайпу, а загружать информацию в мозг напрямую, практически как в фильме «Матрица», - тогда все разговоры о том, что лучше поговорить с живым человеком опять стихнут.