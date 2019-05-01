2019-05-01T13:45:15+03:00
Спорт

Фигурист Михаил Коляда в следующем сезоне будет выступать в образе Чаплина

Спортсмен определился со своей будущей произвольной программой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигурист Михаил Коляда.Фигурист Михаил Коляда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о планах на следующий сезон. Он намерен в произвольной программе предстать в новом образе. И это будет - Чарли Чаплин.

- Программы мне ставит наш хореограф Ольга Юрьевна Клюшниченко. Теперь она Зотова. Музыку и образ для произвольной выбрали. Это будет «Чаплин». Сто процентов, - заявил Михаил Коляда в интервью пресс-службе ФФККР.

Как уточняет сам Михаил Коляда, он хочет избежать такой ситуации, как в прошлом сезоне, когда программа на музыку "Кармен" оказалась у него и Максима Ковтуна. При этом, для короткой программы музыка Колядой еще не найдена. "Хочу, чтобы было на контрасте, что-то веселое, заводное", - отметил сам фигурист.

Говоря о том, чем планирует заниматься фигурист в ближайшее время, Коляда заявил:

- Раскатываю коньки, тренируюсь потихоньку, но не форсирую, потому что и коньки новые, и врачи не советуют активно включаться в работу.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Коляда стал вторым на чемпионате России вслед за Максимом Ковтуном. На первенстве Европы занял пятое место, а на чемпионате мира стал шестым. А вот командный чемпионат мира 2019 в Сайтаме Михаил Коляда пропустил из-за рецидива гайморита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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