Прибывшие из Китая в Москву две большие панды взяты в аренду на 15 лет

Постоянная экспозиция московского зоопарка пополнилась еще двумя совершенно уникальными питомцами. Вчера «Комсомольская Правда» уже сообщала, что в российскую столицу из Китая прибыла парочка гигантских панд. Забавным черно-белым «мишкам» всего по два года. Мальчика зовут Жуи, девочку - Диндин. Хороший подарок к юбилею зоопарка, которому в этом году стукнуло 155 лет!

Напомним, большие панды, которых также называют бамбуковыми медведями, водятся только в горных районах центрального Китая. При этом из-за наступления цивилизации на прежде недоступные районы и низкой рождаемости даже в дикой природе панды оказались на грани исчезновения. Ученые считают, что в настоящий момент в горных лесах сейчас обитают чуть больше 2 тысяч животных этого вида. Вывоз бамбуковых медведей из КНР запрещен, это очень серьезное преступление. (А за убийство панды в законе прописана смертная казнь, - Авт.). До 1984 года Китай практиковал дарение панд дружественным странам в дипломатических целях. Теперь же практикуется аренда, которая ежегодно обходится в 1 миллион долларов за одно животное. Если у пары арендованных панд родится детеныш (в неволе это происходит крайне редко), он также станет собственностью КНР.

При этом Китай вовсе не готов раздавать больших панд в аренду всем желающим. Каждая заявка от зоопарков из разных стран мира тщательно изучается. Зоопарк должен доказать, что обладает условиями для содержания таких прихотливых питомцев. В том числе предполагается стажировка в КНР людей, которые будут лично ухаживать за бамбуковыми мишками. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова около четырех лет вела переговоры с китайскими коллегами.

- У нас есть целая концепция нового павильона «Китай», жемчужиной которого должна стать панда, - рассказывала директор зоопарка во время одного из своих визитов на Радио «Комсомольская Правда». - Инвестора для строительства вольера уже нашли. Мы ездили в китайский питомник и заповедник Чэнду, показывали коллегам свой проект. Они указали нам на ошибки, будем исправлять. Мы договорились, что наши сотрудники смогут приехать в Чэнду постажироваться. Речь идет о возможности передачи нам пары панд. Но при этом директор питомника Чэнду объяснил нам, что вообще вопрос может быть решен только на самом высоком уровне.

Несколько месяцев назад Акулова - опять же в эфире Радио «КП» - подтвердила: переговоры по пандам по-прежнему ведутся.

И добавила:

- Но пока это конфиденциальная информация…

И вот - все получилось.

Подробностей о первых днях Жуи и Диндин в новых вольерах пока нет. В самом зоопарке, как стало известно «Комсомолке», для представления панд публике готовят большую презентацию.

- Мы пока ничего не комментируем. Все расскажем после праздников! – сообщила Светлана Акулова нашему корреспонденту по телефону. - Ждите!

Итак, что же все-таки известно о новичках Московского зоопарка на текущий момент?

- Китай отдал эту пару панд нам в аренду на 15 лет.

- Мальчик Жуи - общительный малый, а вот его подруга Диндин относится к людям более сдержанно.

- В течение ближайшего месяца «мишки» должны будут пройти карантин.

- Известно, что панды питаются определенными видами бамбука, который также растет только в Китае. В Россию его будут регулярно доставлять авиагрузами.

- В обязанности персонального смотрителя за пандами входят традиционные «обнимашки» с мохнатыми питомцами. Оказывается, животным это очень нравится и помогает им, трепетным, переносить стресс. Со стороны, конечно, выглядит очень мило. Но вовсе небезопасно. Взрослая большая панда достигает до 1,8 метра в длину и имеет очень сильные лапы. Так что не забалуешь!