2019-05-01T16:03:52+03:00
Политика

Жена Зеленского владеет квартирой в Крыму

Элитная недвижимость была куплена за половину цены у украинского бизнесмена Александра Буряка
Дмитрий СТЕШИН
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Елена Зеленская владеет элитной недвижимостью в Крыму.Елена Зеленская владеет элитной недвижимостью в Крыму.Фото: REUTERS
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Тайну любопытной сделки раскрыли расследователи агентства «Рейтер», хотя сами фигуранты этой сделки отказались ее комментировать. Элитное жилье, находится в жилом комплексе «Император» в окрестностях Ялты. Елена Зеленская приобрела пентхаус в апреле 2013 года всего за 163 тысячи долларов, ровно в два раза дешевле рынка. Продавец, Александр Буряк, по словам Коломойского, заключил невыгодную сделку, потому что в тот момент ему якобы срочно требовались наличные деньги. «Брокбизнесбанк», акционеров которого контролировал бывший депутат Рады Александр Буряк, в тот момент был объявлен «неликвидным». Правда, спустя год, выяснилось, что банкротство банка вызывало вопросы – финансы его оказались в порядке, а ликвидность – выше средней по рынку.

На данный момент, согласно украинскому реестру недвижимости, Елена Зеленская хоть и выставила квартиру на продажу, но по прежнему является ее хозяйкой. А сам Александр Буряк успел поучаствовать в избирательной кампании Владимира Зеленского – следил за нарушениями в избирательной кампании в самом ответственном месте, на родине будущего президента, в городе Кривой Рог.

Таким образом, если судить по расследованию «Рейтера», все заявления Владимира Зеленского о том, что он никак не связан с крупным бизнесом, мягко говоря, не соответствуют действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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