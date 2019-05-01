У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
У супруги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружили квартиру в одном из пентхаусов крымского комплекса "Император".
Известно, что женщина приобрела недвижимость еще в апреле 2013 года у бизнесмена Александра Буряка. Причем указанная в сделке сумма была в половину меньше рыночной.
Так, расположенная рядом с Ласточкиным гнездом квартира обошлась женщине всего в 163 тысячи долларов - примерно 1,2 тысячи за квадратный метр, тогда как средняя стоимость жилплощади в пентхаусе в то время составляла 2,8 - 4 тысячи за кв.м.
Согласно данным агентства Reuters, сейчас принадлежащая Зеленской недвижимость в Крыму выставлена на продажу за 790 тысяч долларов, что почти в пять раз больше, чем сумма приобретения.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля фамилия супруги будущего президента Украины появилась в базе данного скандально известного портала "Миротворец". Женщину уличили в репосте записи с предложением вознаграждения за информацию о передвижениях ВСУ. Правда через несколько дней данные Елены Зеленской уже пропали из "черного списка" сайта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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