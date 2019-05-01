У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-01T15:36:36+03:00

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У супруги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елены обнаружили квартиру в одном из пентхаусов крымского комплекса "Император".

Известно, что женщина приобрела недвижимость еще в апреле 2013 года у бизнесмена Александра Буряка. Причем указанная в сделке сумма была в половину меньше рыночной.

Так, расположенная рядом с Ласточкиным гнездом квартира обошлась женщине всего в 163 тысячи долларов - примерно 1,2 тысячи за квадратный метр, тогда как средняя стоимость жилплощади в пентхаусе в то время составляла 2,8 - 4 тысячи за кв.м.

Согласно данным агентства Reuters, сейчас принадлежащая Зеленской недвижимость в Крыму выставлена на продажу за 790 тысяч долларов, что почти в пять раз больше, чем сумма приобретения.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля фамилия супруги будущего президента Украины появилась в базе данного скандально известного портала "Миротворец". Женщину уличили в репосте записи с предложением вознаграждения за информацию о передвижениях ВСУ. Правда через несколько дней данные Елены Зеленской уже пропали из "черного списка" сайта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701537" frameborder="0"></iframe> Первая леди Владимира Зеленского.Ревнивая, поёт, пишет для мужа речи. Мы решили побольше узнать о той, кто, возможно, станет первой леди Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU