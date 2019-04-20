2019-04-20T16:19:59+03:00
Выборы президента Украины 2019

Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец»

Утверждается, что Елена Зеленская якобы является «информатором незаконных вооруженных формирований»
Марина ВЕНЦОВА
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Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец». Фото: ТАССЖена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец». Фото: ТАСС
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Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных жену кандидата в президенты Украины, фаворита первого тура президентской гонки Владимира Зеленского Елену как "информатора незаконных вооруженных формирований".

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится в сообщении на сайте.

В связи с этим центр «Миротворец» обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Еленой Зеленской "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По итогам голосования большинство избирателей отдали свои голоса шоумену и лидеру партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому. Именно он будет бороться за пост президента вместе с действующим главой Незалежной Петром Порошенко во втором туре выборов, который пройдет 21 апреля.

Накануне, как ранее писал сайт kp.ru, состоялись дебаты между кандидатами в президенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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