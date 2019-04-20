Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-20T16:19:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных жену кандидата в президенты Украины, фаворита первого тура президентской гонки Владимира Зеленского Елену как "информатора незаконных вооруженных формирований".

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится в сообщении на сайте.

В связи с этим центр «Миротворец» обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Еленой Зеленской "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По итогам голосования большинство избирателей отдали свои голоса шоумену и лидеру партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому. Именно он будет бороться за пост президента вместе с действующим главой Незалежной Петром Порошенко во втором туре выборов, который пройдет 21 апреля.

Накануне, как ранее писал сайт kp.ru, состоялись дебаты между кандидатами в президенты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU