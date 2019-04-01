Марина Порошенко и Елена Зеленская: чем занимаются первые леди Украины

Кардиолог-домохозяйка

Семью Петра Порошенко называют самой крепкой в украинском политическом истеблишменте. Со своей супругой нынешний президент незалежной познакомился еще в студенчестве - на дискотеке. Но встречаться они начали не сразу. Через полгода судьба свела их в колхозе - на картошке. Чтобы сыграть свадьбу, ушедшему в армию молодожену дали отпуск на 10 дней, после которого он вернулся в войска.

Петр Порошенко с супругой Мариной. Фото president.gov.ua

Марина Порошенко - дочь бывшего заместителя министра здравоохранения Украинской ССР Анатолия Переведенцева. Ее мама работала на заводе «Арсенал». Киевский мед она закончила по специальности «врач-кардиолог», получила кандидатскую ученую степень, но из профессии ушла - посвятив себя семье. И как сама признавалась, никогда об этом не пожалела.

В браке у четы родились четверо детей - два сына и две дочки. Старший сын Алексей - бизнесмен и народный депутат, женат на гражданке России. Двойняшки Александра и Евгения сначала учились в киевском лицее иностранных языков, а затем в одном из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании - «Concord College». Туда же поступил и младший сын Михаил.

Сама Марина Порошенко не любит, когда ее называют первой леди: «Это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность. Первая - значит одна, в стороне. Я готова помогать своему мужу, вот самое главное». Супруга президента возглавляет Совет Благотворительного фонда Петра Порошенко.

Марина Порошенко не любит, когда ее называют первой леди.

Судя по декларации, на нее записана земля площадью почти 1900 квадратных метров, дом площадью 344 кв.м, половина 80-метровой квартиры в Киеве и автомобиль Jaguar.

До евромайдана будущая первая леди была прихожанкой УПЦ МП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Архитектор-кавээнщик

Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Кияшко учился в параллельных классах одной криворожской гимназии. Но познакомились они только будучи студентами. Как рассказывал кандидат в президенты, он увидел ее на улице с кассетой с фильмом «Основной инстинкт» в руках и, чтобы завязать разговор, попросил посмотреть. Елена тогда была не одинока, но молодой и настырный кавээнщик сумел завоевать сердце студентки строительного университета, где она училась на архитектора.

Как и Зеленский, по специальности Елена практически не работала, погрузившись в мир веселых и находчивых. Девушка писала тексты для его команды, а затем и для студии «Квартал 95». Поженились они лишь спустя восемь лет совместной жизни в гражданском браке - Зеленский испытывал отношения временем. В 2004 году в семье появилась дочка Саша, а в 2013 - сын Кирилл.

Владимир и Елена Зеленские поженились спустя после восьми лет гражданского брака. Фото Global Look Press + Личная страница в соцсети

Незадолго до первого тура Елена призналась, что пока не примеряет на себя статус первой леди. Да и вообще поначалу не очень-то оценила идею мужа выдвигаться в президенты: «Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что он очень тяжелый – даже не проект, другое направление в жизни. В тот момент, когда поняла, что решение принято и дорога выбрана, я стараюсь держать себя в руках, успокаивать, консолидировать все позитивные флюиды в одну точку, чтобы негатив немножко снимать».

По декларации, жена Зеленского владеет квартирой в крымской Ливадии (129,8 кв. м), и машиноместо там же (16,1 кв. м). На нее записана квартира в Киеве (284 кв. м), нежилые помещения в столице (337, 8 кв. м). Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен (чуть более 400 тысяч рублей). Супруги Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах: ООО «Студия квартал-95», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc

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