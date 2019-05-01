2019-05-01T16:44:10+03:00
Звезды

Алсу не планировала вести «Евровидение»

График певицы был расписан ещё несколько месяцев назад
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments44
Алсу не планировала вести «Евровидение»Алсу не планировала вести «Евровидение»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу в Сети пожаром пронеслась новость, мол, певица Алсу будет объявлять оценки от России во время грядущего конкурса «Евровидение». Однако ещё в прошлом году певица решила отказаться от этого предложения, поскольку, будучи мамой троих детей, не может себе позволить ночные съёмки.

Плюс ко всему еще в феврале «КП» было известно, что Алсу запланировала в день финала «Евровидения» выступление в одной из стран из СНГ. Поэтому непонятно, откуда появился этот вброс, что артистка будет вести трансляцию евросмотра.

alsou_aalsou_a
Алсу не планировала вести Евровидение
44946 отметок «Нравится»437 комментариевInstagram

Напомним: десять лет назад Алсу заняла на «Евровидение» с песней «Solo» на английском языке второе место. До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России в этом конкурсе.

В этом году «Евровидение» от России будет штурмовать 36-летний Сергей Лазарев с песней Филиппа Киркорова «Крик». Во время недавней пресс-конференции Сергей Лазарев намекнул, что думает взять на конкурс группу поддержки -сына Никиту и свою маму. Однако певец пока не принял окончательное решение на этот счёт.

- Сын не привык к вниманию прессы. Я пока его ограждаю,-признался журналистам Сергей Лазарев. А семья Филиппа Киркорова уже пакует чемоданы. Поддерживать боевой дух российской команды будут наследники короля поп-сцены: 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Исландские извращенцы, крылатый хорват и ответ Кончите: Cамые странные конкуренты Сергея Лазарева на «Евровидении»
Да, такого «Евровидения» не было уже давно. Кажется, что несколько лет артисты присматривались к конкурсу, гадали, чем же им брать зрителей, чтобы занять если не первое, то высокое место
Новости 24
В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ
Сирия осудила попытку государственного переворота в Венесуэле
Путин освободил от должности начальника московского ГИБДД Коваленко
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Волкер пригрозил Зеленскому утратой доверия украинцев
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР
Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны
У жены Зеленского нашли квартиру в крымском пентхаусе
Минобороны опубликовало видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Назван состав российского жюри на конкурсе "Евровидение-2019"
В Париже еще до начала первомайского шествия вспыхнули беспорядки