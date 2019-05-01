В минувшую пятницу в Сети пожаром пронеслась новость, мол, певица Алсу будет объявлять оценки от России во время грядущего конкурса «Евровидение». Однако ещё в прошлом году певица решила отказаться от этого предложения, поскольку, будучи мамой троих детей, не может себе позволить ночные съёмки.

Плюс ко всему еще в феврале «КП» было известно, что Алсу запланировала в день финала «Евровидения» выступление в одной из стран из СНГ. Поэтому непонятно, откуда появился этот вброс, что артистка будет вести трансляцию евросмотра.

alsou_a Алсу не планировала вести Евровидение

Напомним: десять лет назад Алсу заняла на «Евровидение» с песней «Solo» на английском языке второе место. До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России в этом конкурсе.

В этом году «Евровидение» от России будет штурмовать 36-летний Сергей Лазарев с песней Филиппа Киркорова «Крик». Во время недавней пресс-конференции Сергей Лазарев намекнул, что думает взять на конкурс группу поддержки -сына Никиту и свою маму. Однако певец пока не принял окончательное решение на этот счёт.

- Сын не привык к вниманию прессы. Я пока его ограждаю,-признался журналистам Сергей Лазарев. А семья Филиппа Киркорова уже пакует чемоданы. Поддерживать боевой дух российской команды будут наследники короля поп-сцены: 7-летняя Алла-Виктория и 6-летний Мартин.