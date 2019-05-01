Хоккеисты сборной России проиграли Швеции матч "Евротура" 4:6

В шведском Стокгольме хоккеисты сборной России сыграли свой первый из трех контрольных матчей перед стартом чемпионата мира 2019. Команда Ильи Воробьева встречалась в "вынесенном" поединке Чешских хоккейных игр с Швецией. В составе нашей команды на эту игру вышли впервые топ-звезды НХЛ - Никита Кучеров, Евгений Малкин, а в воротах был Андрей Василеский. И первый поединок в таком звездном составе наши проиграли со счетом 4:6.

В составе Швеции шайбы на счету Нюгорда (2), Эрикссона (20, 46 минуты матча), Крюгера (23), Линдблума (38), Кемпе (57). У сборной России отличились Елесин (18), Андронов (30), Григоренко (49) и Кучеров (59).

Теперь следующая игра у сборной России состоится 4 мая в чешском Брно против команды Финляндии. К тому времени в состав наших уже смогут влиться три топ-игрока из "Вашингтона" во главе с Александром Овечкиным.

Чемпионат мира по хоккею 2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. И наша команда начнет турнир 10 мая поединком против сборной Норвегии.