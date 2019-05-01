2019-05-01T20:16:39+03:00
Спорт

Яна Рудковская: «Евгений Плющенко лично будет тренировать своего 6-летнего сына!»

Взять юного спортсмена под своё крыло хотели многие именитые тренеры, когда узнали, что его наставник Амир Хабибулин ушёл на учёбу
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию решил лично тренировать своего сына Александра ПлющенкоДвукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию решил лично тренировать своего сына Александра ПлющенкоФото: Instagram.com
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко решил лично тренировать своего 6-летнего сына Александра Плющенко, который ранее занимался под началом Амира Хабибуллина. Об этом «КП» рассказала продюсер и телеведущая Яна Рудковская, мама Плюнщенко-младшего.

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- Саша уже делает двойные прыжки и начал уже учить аксель в два с половиной оборота. Безусловно, ему сейчас нужен очень высокого уровня специалист, - объяснила «КП» Яна Рудковская. - Тренер Саши Амир Хабибуллин давно отпрашивался у Евгения на учёбу, на повышение квалификации. Он планирует в будущем стать судьей. Видимо, пришло время. Он очень переживает за Сашу. Мы благодарны Амиру, любим его и всегда ждём в нашей команде, в Академии Евгения Плющенко. Когда Амир принял это решение, мы дали негласный клич о том, что ищем Саше нового тренера. Конечно же, нам было очень приятно, что многие тренеры (в том числе и зарубежные) высочайшего уровня и с мировым именем сказали, что они ждут Сашу в свои группы и готовы помогать. Но Саша не может уехать в другую страну, сын будет тренироваться в России, в Академии Евгения. Сейчас Евгений открыл вторую большую ледовую арену, планирует открыть и третью.

Да, тренером Саши мог бы стать Алексей Николаевич Мишин, но тогда бы сыну пришлось переехать в Питер. Наша семья живёт в Москве, поэтому Саша не сможет тренироваться у Алексея Николаевича. Единственный вариант, который сейчас приемлем - Сашу будет тренировать его отец. Евгений имеет потрясающую технику свою учителя Алексея Николаевича Мишина, с которым он проработал 22 года и ни разу ему не изменил, не бегал по другим специалистам, тренировался только у него.

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У Евгения в Академии сумасшедший «замес». Там тренирует Александр Сергеевич Волков -ученик Виктора Николаевича Кудрявцева, чья техника в мире считается одной из лучших. А Евгений Плющенко -ученик великого Алексей Николаевича Мишина, тоже профессора и мастера техники прыжков. Мы поговорили с Волковым, но у него переполнены группы и ему было бы сложно уделять достаточное внимание Саше в ущерб другим ребятам. Поэтому Александра Плющенко будет тренировать Евгений Плющенко, который набирает сейчас собственную группу спортсменов, их он будет тренировать сам и со своими специалистами. Это будут суперталантливые дети. Часть из них получат грант Евгения на бесплатное обучение, а также финансовую поддержку от наших спонсоров. Вторым тренером по скольжению и технике будет Дмитрий Михайлов, который недавно завершил спортивную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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