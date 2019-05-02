2019-05-02T00:58:27+03:00
Звезды

Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе в Марбелье ради сына Платона

Экс-супруги делятся в соцсетях снимками счастливого отпуска [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Раньше супруги позировали в отпуске вместе, как одна большая любящая семья (фото сделано во время их прошлого отпуска в Таиланде). Но теперь все изменилось. Фото: Инстаграм.Раньше супруги позировали в отпуске вместе, как одна большая любящая семья (фото сделано во время их прошлого отпуска в Таиланде). Но теперь все изменилось. Фото: Инстаграм.
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Ксения Собчак и Максим Виторган расстались, но поддерживают хорошие отношения ради сына Платона. Телеведущая пообещала, что они навсегда останутся родными людьми, ведь у них есть общий ребенок, которого они будут растить вместе. На майские праздники Максим вместе с Платоном улетел в отпуск в теплые края. И, судя по всему, на отдыхе к ним присоединилась и Ксения. Яркие кадры моря, солнца и их счастливого сынишки появляются в Инстаграмах обоих экс-супругов.

Для отдыха с Платоном Максим и Ксения выбрали Средиземное море. Географическими подробностями своего отпуска с сыном Виторган не делится, сообщив только:

- Среди земно-моря. Всем сиеста! – тем самым намекнув подписчикам своего Инстаграма, что они проводят отпуск в Испании.

Экс-супруги делятся в Сториз снимками Платона на отдыхе. Фото: Инстаграм.

Экс-супруги делятся в Сториз снимками Платона на отдыхе. Фото: Инстаграм.

Как стало известно «КП», звездное семейство выбрало для майских каникул испанский курорт Марбелья. Здесь любят отдыхать многие российские звезды – от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой до Натальи Ионовой-Чистяковой. Виторган и его близкие остановились в пятизвездочном отеле «Puente Romano Marbella», самый скромный номер в котором стоит от 32 тысяч рублей в сутки. В отеле есть все для отдыха с маленьким ребенком: большая зеленая территория, бассейны, пляж с мелким золотым песком, видимо, поэтому Собчак и Виторган выбрали для отдыха с Платоном именно это место. В отеле есть даже знаменитый ресторан Nobu, удостоенный двух мишленовских звезд, который очень порадовал Максима – известно, что за время семейной жизни с Ксенией некогда непритязательный актер стал настоящим гурманом.

Погода в Марбелье жаркая и солнечная, но купаться здесь еще нельзя – море пока холодное. А вот загорать уже вполне можно - поэтому в Инстаграме Максима появился снимок с сыном, сделанный у бассейна: Виторган расположился на лежаке, на груди у него тихо посапывает спящий Платон.

- Май, мир, лень, - назвал свое счастливое ничегонеделание актер.

mvitorganmvitorgan
Всем сиеста! #маймирлень
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Ксения приложила много усилий для того, чтобы Максим простил ее измену, и снова начал общаться с ней на дружеской ноге. Еще несколько месяцев назад, после драки с новым любовником Ксении Константином Богомоловым, Виторган и слышать не хотел о жене. А если случайно приходил на ту же тусовку, что и Ксюша, демонстративно стоял в противоположном углу и делал вид, что в упор не видит свою все еще законную супругу. Но теперь все изменилось. В марте супруги официально объявили о расставании и о том, что они давно живут разными жизнями. Телеведущая, не скрываясь, выходит в свет с новым избранником Константином Богомоловым .

mvitorganmvitorgan
Среди земно-моря.
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Очевидно, что Ксения старается выстроить с Максимом новые отношения, которые бы устроили обоих разводящихся супругов. В программе «Секрет на миллион» Собчак рассказывала: она мечтает, чтобы между ней и Максимом по-прежнему царила любовь, но теперь уже на новом уровне — как между родственниками.

- Надо найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей... Мы с Максимом не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения, - призналась Ксения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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