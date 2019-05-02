2019-05-02T03:21:31+03:00
Экономика

Российская купюра в 100 рублей попала в пятерку самых красивых банкнот мира

В Международном банкнотном обществе высоко оценили дизайн купюры, выпущенной перед ЧМ-2018 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Купюра в 100 рублей выпущенная к ЧМ-2018 года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССКупюра в 100 рублей выпущенная к ЧМ-2018 года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Купюра достоинством в 100 рублей, выпущенная в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, вошла в пятерку лучших банкнот по версии Международного банкнотного общества. Организация подвела итоги конкурса на своем сайте.

Напомним, что памятная купюра вошла в обращение 22 мая 2018 года. Она изготовлена на полимерном субстрате. На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом в руке и вратарь Лев Яшин. На обратной стороне - футбольный мяч как символ земного шара с контуром России на нем и силуэты футбольных болельщиков.

В организации отметили, что российская купюра сразу стала одним из фаворитов конкурса премии "Банкнота года — 2018". Всего в конкурсе принимали участие более 150 новых банкнот, выпущенных во всем мире в течение 2018 года.

Канадские 10 долларов с портретом Виолы Десмонд

Канадские 10 долларов с портретом Виолы Десмонд

А победителем стала канадская купюра с изображением темнокожей предпринимательницы Виолы Десмонд, сыгравшей важную роль в борьбе с расовой сегрегацией в Канаде. Купюра в 10 канадских долларов была пущена в оборот 19 ноября 2018 года. На ее обороте изображен Канадский музей прав человека в Виннипеге, Манитоба.

Канадсие 10 долларов

Канадсие 10 долларов

Второе место досталось швейцарской купюре в 200 франков, на которой изображена человеческая рука с пальцами, указывающими в трех пространственных измерения, в которых существует материальный мир.

Швейцарская купюра в 200 франков

Швейцарская купюра в 200 франков

На третьем месте норвежские 500 крон. На купюре изображено спасательное судно известного норвежского кораблестроителя Колина Арчера.

Норвежская купюра в 500 крон заняла третье место

Норвежская купюра в 500 крон заняла третье место

А замкнула пятерку банкнота Соломоновых островов достоинством в 40 долларов. На лицевой стороне купюры мы видим карту Соломоновых островов и человека, который трубит в морскую раковину. На обратной стороне В одном каноэ сидят улыбающиеся дети, а во втором стоит человек с веслом. Также тут изображен дайвер плывущий рядом с рыбами и черепаха.

Банкнота Соломоновых островов в 40 долларов

Банкнота Соломоновых островов в 40 долларов

ИСТОЧНИК KP.RU

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