В Канаде арестовали банду выходцев из Грузии

Расследование началось в октябре прошлого года. В декабре полиция арестовала 24-летнего Тамерлана Тменова и 53-летнего Владимира Андриянова во время попытки обворовать жилой дом. В январе был арестован 29-летний Георгий Гагнидзе, у которого при обыске нашли много похищенных вещей. Тогда же арестовали Гигу Одасашвили и Альберта Броладзе, которым тоже около тридцати лет. Эти двое попались сразу после преступления — взлома замка чужого дома.

В феврале были арестованы Анзори Мефаридзе, Николаз Салтхутцишвили и Зураби Квачлишвили, всем им от 31 до 35 лет. Последний также попался на месте преступления.

Впоследствии эти люди были выпущены до суда на свободу, однако после того, как были собраны доказательства, показывающие размах преступной деятельности, они были снова отправлены за решетку.

Полиции пока не удалось найти Салтхутцишвили, который, как считают стражи порядка, через Украину уехал в Грузию.

В Канаде проникновение в частный дом считается более тяжким преступлением, чем попытка попасть незаконным путем в магазин. Особенно отягчает вину, если в доме были люди. По закону, наибольшее наказание за это преступление — пожизненное лишение свободы. Однако, на практике дают от 1 месяца до 15 лет. Месяцами отделываются юнцы, у которых это первое преступление и которые сразу во всем признались. 15 лет дают тем, кто запугивал или насиловал, пытал находящихся в доме. Всем прочим грозит наказание приблизительно в 3-8 лет, в зависимости от «стажа».