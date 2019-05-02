Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент программы нового сезона
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже активно готовится к новом сезону. У себя в соцсетях она разместила короткий видеоролик, на котором видны фрагменты работы над новой короткой программой будущего выступления.
- Даже не буду делать конкурс, под какую музыку я катаюсь, это невозможно угадать, но будет красиво, - подписала видеоролик у себя в соцсетях Елизавета Туктамышева.
При этом, уже известно, что постановкой программы для Елизаветы будет заниматся хореограф Илья Авербух. О чем сама и заявила Лиза у себя в соцсетях. При этом, Авербух займется произвольной программой и другой ученицы Алексея Мишина - Софьи Самодуровой.
Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент программы нового сезона.
Отметим, что Елизавета Туктамышева в 2015 году выиграла чемпионат мира и Европы. В 2015 году выиграла серебро, а в 2019 году - бронзу командного чемпионата мира. В 2013 году она выиграла чемпионат России. А в прошедшем сезоне она стала третьей в финале серии Гран-При.
Один из главных стартов минувшего сезона, чемпионат России в Саранске, она пропустила из-за воспаления легких. И смогла восстановиться только к началу января.
Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Командный чемпионат мира по фигурному катанию.Видео проката Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ-2019
ИСТОЧНИК KP.RU