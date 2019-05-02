Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже активно готовится к новом сезону. У себя в соцсетях она разместила короткий видеоролик, на котором видны фрагменты работы над новой короткой программой будущего выступления.

- Даже не буду делать конкурс, под какую музыку я катаюсь, это невозможно угадать, но будет красиво, - подписала видеоролик у себя в соцсетях Елизавета Туктамышева.

При этом, уже известно, что постановкой программы для Елизаветы будет заниматся хореограф Илья Авербух. О чем сама и заявила Лиза у себя в соцсетях. При этом, Авербух займется произвольной программой и другой ученицы Алексея Мишина - Софьи Самодуровой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706498" frameborder="0"></iframe> Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент программы нового сезона.

Отметим, что Елизавета Туктамышева в 2015 году выиграла чемпионат мира и Европы. В 2015 году выиграла серебро, а в 2019 году - бронзу командного чемпионата мира. В 2013 году она выиграла чемпионат России. А в прошедшем сезоне она стала третьей в финале серии Гран-При.

Один из главных стартов минувшего сезона, чемпионат России в Саранске, она пропустила из-за воспаления легких. И смогла восстановиться только к началу января.